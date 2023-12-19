Almanya’da beş kişiden biri Noel’de kiliseye gidiyor

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre Noel arifesinde kiliseye gidenlerin sayılarında artış oluyor. Ankete katılanların yarısı kiliseye gitme nedenlerini gelenek olarak açıkladı.

Almanya’da yapılan bir ankete göre halkın beşte biri (yaklaşık yüzde 21’i) Noel’de kiliseye giderek bir ayine katılmayı planlıyor. YouGov adlı kamuoyu araştırma kuruluşu tarafından Salı günü Köln’de yapılan açıklamada, kısa süre önce yapılan ankete katılanların yüzde 70’inin ise Noel’de kiliseye gitmeyi planlamadığını belirttiği aktarıldı.

Ankete göre katılımcıların yüzde 15’i Noel arifesinde, yüzde yedisi ise Noel gününde kiliseye gitmeyi planlıyor. Yüzde dörlük bir kesim ise Noel’in ikinci gününde kilisede bir ayine katılmak niyetinde.

Anket sorularını yanıtlayan Katoliklerin üçte biri (yüzde 34’ü) bir Noel ayinine katılmak isterken, bu oran Evanjelik Luteryenlerde yüzde 27 olarak belirlendi.

Gelenek ve görenek gereği

Ankete katılanların neredeyse yarısı (yüzde 49) bir kilise ayinine katılma nedeni olarak aile gelenek ve göreneklerini gösterirken, yüzde 38’i inançlarını, yüzde 37’si ise toplumsal bir araya gelmeyi gerekçe olarak belirtti. Yüzde 29’luk bir grup ise Noel mesajını İncil’den dinlemekten hoşlandıklarını söyledi.

Kiliseye gidenlerin dörtte birinden biraz azı (yüzde 23’ü) sadece Noel’de kiliseye gittiğini ifade ederken, yüzde 56’sı cenaze, düğün ya da Paskalya veya Pentekost gibi diğer bayramlar ve özel günlerde de kiliseye gittiğini dile getirdi.

2 bin 150 kişilik temsili bir örneklemle düzenlenen ankete katılanların yüzde 18’i düzenli olarak kilise ayinlerine gittiğini aktardı. DW

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