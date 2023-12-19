AİHM, sınırda öldürülen Ermeni askerleri için Bakü’yü maddi tazminata mahkum etti

Karar gereği, Azerbaycan, öldürülen askerlerin yakınlarına manevi tazminat olarak 32 bin euro, masraf ve giderler için ise 5 bin 560 euro ödeyecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bir Azeri askerinin barış zamanında sınırı geçerek üç Ermeni askerini öldürülmesinin ardından “etkili bir soruşturma yapmadığı” gerekçesiyle Azerbaycan’ı mahkum etti.

AİHM, ölen Ermeni askerlerinin yakınlarının 2017 yılında yaptığı ortak başvuruyu bugün karara bağladı.

Başvuruyu yapanlar, 29 Aralık 2016 sabahı erken saatlerde Ermenistan sınırını geçerek dokuz Ermeni askerinin konuşlandığı Bitlis köyünde ikisi silahsız üç Ermeni askerini öldürdükten sonra kendisi de ardından çıkan çatışmada hayatını kaydeden Azeri askeri hakkında “etkili bir soruşturma açmadığı” ve ölen bu asker için daha sonra ülkedeki “ulusal kahramanlık” ödülü verdiği gerekçesiyle Bakü’yü suçlamıştı.

Azerbaycan ise Ermeni askerlerinin ortak sınırda Azeri askerlerini pusuya düşürmesi sonucu çatışma çıktığı yolunda savunma yapmıştı.

AİHM gerekçeli kararında, Azeri askerinin kendi sınırı dışında gelişen bu olayla ilgili Bakü yönetimini suçlu bularak maddi tazminat ödemeye mahkum etti.

Azerbaycan maddi tazminat ödeyecek

Bakü’nün savunmasında getirdiği gerekçeleri haksız bulan AİHM, Azerbaycan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yaşama hakkıyla ilgili 2. maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

Gerekçeli kararda Bakü’nün etkili bir soruşturma yapmadığı görüşüne varıldı.

Karar gereği, Azerbaycan, öldürülen askerlerin yakınlarına manevi tazminat olarak 32 bin euro, masraf ve giderler için ise 5 bin 560 euro ödeyecek.

https://tr.euronews.com/2023/12/19/aihm-sinirda-oldurulen-ermeni-askerleri-icin-bakuyu-maddi-tazminat-mahkum-etti