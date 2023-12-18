Paris, Strasbourg ve Montpellier belediye başkanları BM iklim konferansının Azerbaycan’da düzenlenmesine karşı

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Senatör Bruno Retaillon, Île-de-France Bölgesi Başkanı Xavier Bertrand, Île-de-France Bölgesi Başkanı Valerie Pecres, Marsilya Belediye Başkanı Birinci Yardımcısı Michel Roubirola, Montpellier Belediye Başkanı Michael Delafosse ve Strasbourg Belediye Başkanı Zhanna Barseghyan ortak bir bildiriye imza attı.

La Tribune’nun bildirdiğine göre bir sonraki bildiride BM iklim konferansının Azerbaycan’da düzenlenmesine karşı olduklarını ifade ediyorlar.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan gelecek yıl 11 Aralık’ta COP29’a ev sahipliği yapmak üzere seçildi. Bu, fosil yakıtlardan vazgeçerek küresel ısınmayla mücadele eden ülkeler ve topluluklar için elbette çok kötü bir haber. Çünkü Azerbaycan ekonomisinin yüzde 90’ı petrol ve doğalgaza bağlı.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/18/Paris-Strazburg-Montpellier-BM-iklim-konferans%C4%B1-Azerbaycan/264275