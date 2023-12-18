Eski Beşiktaş oyuncusu, Ermenistan Futbol Federasyonu Başkanlık seçimlerinde adaylık başvurusu yaptı

Aras Özbiliz, eski Ermenistan milli futbol takımı orta saha oyuncusu, kariyerini tamamlıyor ve önümüzdeki Ermenistan Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde aday olacak.

Ermenistan Futbol Federasyonu başkanlık seçimleri 23 Aralık’ta gerçekleşecek.

Özbiliz, bu konuda gazetecilerle yaptığı bir toplantıda açıklamada bulundu.

“Futbol, bana hayal edebileceğimden daha fazlasını verdi. Futbol kariyerimi tamamlıyorum, ancak bu son, yeni bir yolun başlangıcıdır. Yaralanmalar olmasaydı, potansiyelimi kullanarak başka bir seviyede oynayabilirdim.”

Yerevan’ın “Urartu” futbol kulübünun bazı temsilcileri, Özbiliz’e veda konuşması yaparak başarılar diledi.

Türkiye doğumlu eski Beşiktaş oyuncusu Özbiliz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Her zaman söyledim ki kariyerimin sonunda Ermeni futboluna fayda sağlayacağım. Ermeni futbolunun şu anda önemli bir kavşakta olduğunu düşünüyorum. Ermenistan Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde adaylığımı koyuyorum. Deneyimim ve tutkum sayesinde Ermeni futboluna büyük katkıda bulunabilirim.”

Araz Özbiliz, profesyonel kariyerine 2010 yılında “Ajax” takımında başladı. Kariyeri boyunca “Kuban” ve Moskova’daki “Spartak”, “Beşiktaş”, “Rayo Vallecano”, Tiraspol’deki “Şerif”, “Willem II”, “Pune City” ve Yerevan’daki “Urartu” gibi takımlarda oynadı. Ermenistan milli futbol takımında 41 maça çıktı ve 6 gol attı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/22/Beşiktaş-Ermenistan-Futbol-Federasyonu/262367