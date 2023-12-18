Ermeni büyükusta Hayk Martirosyan Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda Ermenistan’ı temsil eden Hayk Martirosyan gümüş madalya kazandı.
Ermeni satranç oyuncusu mümkün olan 11 üzerinden 9 puan aldı. Sputnik Armenia’nın haberine göre, Ermeni büyükusta şampiyon unvanını kazanan Sırp Alexey Sarana’nın yarım puan gerisindeydi.
Martirosyan, Ukraynalı Valentin Hulka, İsveç temsilcisi Dresen Dragichevich, Kosovalı Nderim Sarachi, Sloven Matei Sebenik, Hırvat Ante Saric, Karadağlı Denis Kadrich ve Azerbaycanlı Rauf Mamedov’u yendi.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/18/Ermeni-büyükusta-Martirosyan-Avrupa-Bireysel-Satranç-Şampiyonası/264213
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