Dağlık Karabağ halkına fahri Paris vatandaşlığı verildi

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin Fransa temsilcisi Hovhannes Gevorgyan, Paris Konseyi adına Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’dan tüm vatandaşlarına Paris şehrinin fahri vatandaşlığını aldı. Senato karar taslağında 3 ana unsur var.

1. Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünün korunması

2. Etnik temizlik yani suç olan Artsakh’ta yaşananlar açısından ortaya çıkan durum kabul edilemez

3. Ermenilerin Artsakh’a dönüşü. Yasal hakkın yanı sıra teminatların yaratılmasına da ihtiyaç vardır. Geçtiğimiz günlerde Artsakh’ın kamusal çevreleri geri dönüş için gerekli olan 5 garantiyi duyurdu.

Paris’in fahri hemşehrisi unvanı ilk kez bütün bir halka veriliyor. Bu dünyaya verilen son derece sembolik bir mesajdır. Genellikle bu unvan, zulme uğrayan, hayatı tehdit edilen kişilere, onları “korumak” amacıyla veriliyor. Elbette fiziksel korumadan bahsetmiyoruz.

Paris Konseyi, Azerbaycan tarafından ülkelerinden kovulan Artsakh vatandaşlarına fahri vatandaşlık vererek, onların zedelenen onurlarını geri kazandırıyor. Parisli olmak Paris’te doğmak değil, orada yeniden doğmaktır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/18/Da%C4%9Fl%C4%B1k-Karaba%C4%9F-halk%C4%B1na-fahri-Paris-vatanda%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/264234