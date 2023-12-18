Bu mezarlıkta din ayrımı yok. Müslüman Yahudi Hristiyan Ateist hepsi yan yana yatıyor

Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan bir mezarlık, görenleri hayrete düşürüyor. Bu mezarlıkta din ayrımı yok.

Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan İskele Mezarlığı, her inançtan insanların vefat ettikten gömülmesiyle dikkat çekiyor.

Din ayrımı yapılmadan her görüşten insanın gömüldüğü mezarlık, adeta dinler arası kardeşliği temsil ediyor.

Mezarlıkta, Müslüman, Yahudi, Hristiyan ve Ateist kişilere ait mezarları görmek mümkün.

Kimisinde haç varken, kimisinde hilal var, kimisinde de Davut’un yıldızı.

Türkçe, Arapça, İngilizce, İbranice, Latince, her dinden her dilden onlarca insanın mezar taşı yan yana.

Mezarlıkta en dikkat çeken detaylardan bir tanesi ise, 2003 yılında vefat etmiş İngiliz hristiyan Jeff Evans’ın mezar taşında hem Türkçe, hem Latince yazılan söz.

Evans’ın mezar taşında yazılan, “Geldim, gördüm, yerli olarak gittim” sözünün neden yazıldığı merak konusu.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/bu-mezarlikta-din-ayrimi-yok-musluman-yahudi-hristiyan-ateist-hepsi-yan-yana-yatiyor-746578h.htm