İsrail Gazze’de kiliseye sığınan Hristiyan anne ve kızını öldürdü

İsrail ordusuna bağlı keskin nişancıların Gazze’deki saldırılar sebebiyle kiliseye sığınan Hristiyan bir anneyi ve kızını katlettiği bildirildi.

Kudüs Latin Patrikhanesi, Gazze’de bir Katolik kilisesine sığınan Hristiyan bir anne ve kızının öldürülmesini kınadı.

16 Aralık günü Gazze’deki Kutsal Aile Kilisesi yerleşkesi içerisinde gerçekleştirilen saldırıda anne ve kızının İsrail keskin nişancıları tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Patrikhane’den yapılan açıklamada “Nahida ve kızı Samar, Rahibeler Manastırı’na doğru yürürken vurularak öldürüldü. Kilise yerleşkesinde diğerlerini korumaya çalışan yedi kişi daha vurularak yaralandı. Yerleşke içerisinde soğukkanlılıkla vurularak öldürüldüler.” ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Patrikhane açıklamada İsrail tanklarının bombardımanı sonucu Rahibeler Manastırı’nda ciddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Bölgedeki kiliseye başta Hristiyanlar olmak üzere çok sayıda sivil sığınmış durumda.

Sivillere yardım ulaştırılamazken İsrail saldırıları da sıklıkla bölgeyi hedef alıyor.

Kaynak: Mepa News

https://www.gercektaraf.com/israil-gazze-de-kiliseye-siginan-hristiyan-anne-ve-kizini-oldurdu/58297/