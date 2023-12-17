ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆԸ ԵՐԳՈՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԵՑԱՒ / GENÇLİK FESTİVALİ ŞARKILARLA DEVAM ETTİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօր հովանաւորութեամբ եւ օրհնութեամբ սկիզբ առած «Երիտասարդաց փառատօն»ի ճամբորդութիւնը 15 Դեկտեմբեր 2023, Ուրբաթ, շարունակուեցաւ հայ երաժշտութեան փառատօնով, համայնքային վարժարաններու երիտասարդներու մասնակցութեամբ։ Փառատօնը տեղի ունեցաւ Պաքըրգիւղի Տատեան Վարժարանի Տիգրան Կիւլմէզկիլ սրահին մէջ։

Փառատօնին նախագահեց Ամեն. Ս. Պատրիարք Հայրը, իր շուրջ ունենալով Արժ. Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեանը, Արժ. Տ. Շահէն Քհնյ. Օհանեանը եւ Արժ. Տ. Ներսէս Քհնյ. Այվազեանը։

Փառատօնի կազմակերպիչներն էին Արժ. Տ. Շիրվան Քահանան, Կարօ Վ. Պապաեան եւ Պատրիարքարանի Օրմանեան մատենադարանի քարտուղար Հելտա Այնայեիւզ։ Հանդիսավարն էր Ստանպուլի ֆիլհարմոնիկ Միութեան վարչութեան անդամ եւ գեղարուեստական ղեկավար Արթիւր Պաղտասարեան։ Ներկայ էին աւելի քան 300 աշակերտ։ Մեր վարժարաններու 210 աշակերտներ մասնակցեցան իրենց պատրաստած հայկական երգերու տեսահոլովակներով։ Փառատօնի պատուոյ հիւրերն էին Աթոռոյս շքանշանակիր Պարթեւ Կարեան, Պօղազիչի ճազ, Պօղազիչի երիտասարդական եւ «ՄԱԿՄԱ» երգչախումբերու գեղարուեստական ղեկավար ու վարիչ Մասիս Արամ Կէօզպէկ, Պեշիկթաշի եկեղեցւոյ եւ Արմաշ դպրաց դասերու վարիչ Բրշ. Յարութիւն Էտվին Սրկ. Կալիպեան, Պօրուսան նուագախումբի եւ Վարդանանց Դպրաց Դաս Երգչախումբի ղեկավար Սիպիլ Արսենեան։

Հանդիսութիւնը սկսաւ Տատեան Վարժարանի երգչախումբի երգերով՝ ղեկավարութեամբ երաժշտութեան ուսուցիչ Արի Պարութօղլուի։ Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Հելտա Այնայեիւզ, որ շնորհակալութիւն յայտնեց Պատրիարք Հօր, որ երիտասարդներուն նման ձեռնարկներ կազմակերպելու հնարաւորութիւն կ’ընձեռէ։ Այնայեիւզ տեղեկութիւն տուաւ փառատօնի եւ ապագայ ծրագիրներու մասին։ Ապա Տատեան Վարժարանի տնօրէն Երանուհի Պալճը խօսք առնելով անդրադարձաւ լեզուի զարգացման մէջ երաժշտութեան տեղին։

Տնօրէնի խօսքէն ետք ցուցադրուեցան մեր երիտասարդներու պատրաստած տեսահոլովակները։ Ամփոփիչ հոլովակէն յետոյ սկսան մեր վարժարաններու սաներու կենդանի կատարումները։

Մինչ Կեդրոնական Լիսէի սան Ատիս Տողանայ դաշնամուրով կը նուագէր Երեւան-Էրեբունին, անակնկալով, երգին միացան Արթիւր Պաղտասարեան, Պարթեւ, Արի Պարութօղլու եւ Թաթեանա Պոսթան։ Փառատօնի ընթացքին ուշադրութիւն գրաւեցին Լուսաւորիչ դպրաց Դաս Երգչախումբի վարիչ Յակոբ Մամիկոնեանի սաներ՝ Կեդրոնական Լիսէէն Ատիս Տողանայը, Էսաեան Լիսէէն Ժերոմ Շիմշեքչաքն ու Լիզա Կիւլպէնկօղլուն։

Հուսկ բանքը կատարեց Ամեն. Ս. Պատրիարք Հայրը եւ շնորհաւորեց կազմակերպիչներ Արժ. Տ. Շիրվան Քահանան, Կարօ Վ. Պապայեանն ու Հելտա Այնայեիւզը։ Շնորհակալութիւն յայտնեց նաեւ Պաքըրգիւղի Ծնունդ Ս. Աստուածածնի Եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդին, որ հնարաւորութիւն տուաւ սրահի օգտագործման եւ կազմակերպութեան մեկենաս Տիգրան Կիւլմէզկիլին։

Մասնակցութեան վկայագիրներու բաշխումէն ետք, Լիզի Չերմէ-Ճիւանեանի գլխաւորութեամբ Պատրիարքարանի Ճաշի Յանձնախումբի անդամներուն եւ Տատեան վարժարանի խոհարարին կողմէ պատրաստուած սիրոյ սեղանով պատուասիրութիւն տեղի ունեցաւ։

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Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin himayesi ve takdisleriyle Paradesil Ermenice parodi festivaliyle başlayan (Եր-Փառատօն) Yeridasartas Paradon yolculuğu 15 Aralık 2023,Cuma, cemaat okullarımızdan gençlerimizin katılımıyla Ermenice müzik festivaliyle devam etti. Festival, Bakırköy Dadyan İlköğretim Okulu’nun Dikran Gülmezgil Salonu’nda gerçekleşti.

Festivale Patrik Hazretleri riyaset etti. Festivalde Peder Şirvan Mürzyan, Peder Şahen Uhanyan ve Peder Nerses Ayvazyan da hazır bulundular.

Festivalin organizasyonu Peder Şirvan Mürzyan, Garo V. Babayan ve Patriklik Ormanyan Kütüphanesi Sekreteri Helda Aynayüz tarafından gerçekleştirildi. Sunuculuğunu İstanbul Filarmoni Derneği yönetim kurulu üyesi ve sanat yönetmeni Artür Bağdasaryan yaptı. Okullarımızdan 210 öğrencimizin, hazırladıkları Ermenice şarkılardan oluşan video kliplerle katıldığı festivale 300’den fazla öğrenci izleyici olarak katıldılar. Festivalin onur konukları; Patrikliğimiz Ormanyan Madalyası’yla ödüllendirilmiş ünlü müzisyenlerimizden Sahak Bartev Garyan, kurucusu olduğu Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu ve MAGMA Korolarının genel sanat yönetmenliğini ve şefliğini sürdürmekte olan Masis Aram Gözbek, Beşiktaş Kilisesi korosu ve Armaş Koroları Şefi Diyakos Edvin Galipyan, Borusan Orkestrası ve Vartanants Korosu Şefi Sibil Arsenyan’dı.

Ev sahibi Dadyan Okul Korosu’nun, müzik öğretmenleri Ari Barutoğlu’nun yönetiminde söyledikleri şarkılarıyla başlayan festivalin açılış konuşmasını Helda Aynayüz yaptı. Patrik Hazretleri’ne, gençlere böyle organizasyonları gerçekleştirilebilmeleri için imkân sunduğu için teşekkür eden Aynayüz, konukları festival ve gelecek programları hakkında bilgilendirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ettikten sonra mikrofonu Dadyan Okulu müdürü Yeranuhi Balcı’ya devretti. Dil gelişiminde müziğin yeri hakkında konuşma yapan sayın müdürün ardından gençlerimiz tarafından hazırlanan video kliplerin hazırlanmış özeti konuklara izletildi. Özet klibin ardından arzu eden ilköğretim öğrencilerimiz ve tüm lise katılımcılarımızın canlı performanslarına geçildi.

Getronagan Lisesi’nden Adis Doğanay, Yerevan-Erepuni şarkısını piyano ile çalarken bir sürprizle Artür Bağdasaryan, Bartev, Ari Barutoğlu ve Tatyana Bostan şarkıya eşlik ettiler. Festivalde, Lusavoriç Korosu şefi Hagop Mamigonyan’ın öğrencilerinden; Getronagan Lisesi adına festivale katılan Adis Doğanay ile Esayan Lisesi adına katılan Jerom Şimşekçak ve Liza Gülbenkoğlu’nun performansları dikkat çekti.

Kapanış konuşmasını yapan Patrik Hazretleri, öncelikle festivalin organizasyon görevini üstlenen Peder Şirvan Mürzyan, Garo V. Babayan ve Helda Aynayüz’ü tebrik etti. Salonlarını bu organizasyonda kullanmamızı mümkün kıldıkları için Bakırköy Dznunt S. Asdvadzadzni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu’na ve organizasyonun sponsoru olan Dikran Gülmezgil’e teşekkür etti.

Katılım belgelerinin dağılımının ardından Lizi Çerme-Civanyan başkanlığındaki Patriklik Yemek Komisyonu üyeleri ve Dadyan Okulu şefinin hazırladıkları yemekler yendi.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad