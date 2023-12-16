Anket: 2023 Yılının En Antisemit Vakası

2023 yılı yaşanan antisemit olaylarla geçtiğimiz seneleri aratmadı.

Avlaremoz olarak “Afedersin Antisemit” köşemizde yer alan düzinelerce antisemit olaylardan çıkarttığımız 11 başlığı kronolojik olarak sıraladık ve “Yılın En Antisemit Vakası”nı geçtiğimiz senelerde de yaptığımız gibi sizlerin oylarıyla seçmeye karar verdik.

Bu sene de geçtiğimiz sene olduğu gibi istediğiniz kadar vakaya tek seferde oy vermenizi mümkün kıldık.

Hangi antisemit vakalar bu senenin anketinde yer aldı?

1- Deprem

Türkiye 2023’e resmi sayılarla 50 bin kişinin ölümüne sebep veren Kahramanmaraş merkezli deprem ile başladı. Deprem sürecinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar arasında depreme Yahudilerin sebebiyet verdiğine dair komplo teorileri yayıldı. Depremin Yahudiler tarafından önce bilindiği ve buna göre davrandıkları da iddia edilirken, pek çok siyasiye deprem ile ilgili yaptıkları eleştiriler sebebiyle ‘Yahudi’ hakareti edildi. Bunun dışında deprem sonrası zarar gören Antakya Sinagogu’ndan korunmak üzere çıkarılan Tora parşömenleri ve İsrailli ZAKA yetkililerine teslim edilen Ester parşömenleri yüzünden Türkiye Yahudi Toplumu yetkilileri ve din adamları tarihi eser kaçakçılığı yapmak ile suçlandılar.

2- Liselerde Antisemitizm

Bahar aylarında tansiyon liselerde gerçekleşen antisemit olaylarla tekrar arttı. Üsküdar Amerikan Lisesi’nin Ulus Özel Musevi Lisesi’yle gerçekleştirdiği bir spor müsabakasında Üsküdar Amerikan öğrencisi bir gencin Hitler selamı vermesi üzerine başlayan tartışma konunun Hisar Lisesi‘nde tartışılırken öğrencilerin Nazi sempatizanı söylemler yapmasıyla özel okullarda yükselen bir antisemit söylem problem olduğu gerçeğini ortaya çıkarttı. Olaylardan sonra Avlaremoz’a ulaşan bir başka görselde Tarhan Lisesi öğrencilerinin İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde öğretmenleri ile beraber Nazi selamı verdikleri ortaya çıktı.

3- 14 Mayıs (ve 28 Mayıs) Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimi

Türkiye’nin 2023’te en önemli mihenk taşı Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerdi. Seçim sürecinin öncesinden başlayarak sonuna dek adaylar üzerinden antisemit komplo teorileri yürütüldü. Bu süreçte sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan ve pek çok farklı siyasi figür hem Yahudi (ve kimi zaman da Ermeni veya Rum olmakla) suçlanırken, paylaşım yapan bazı kişiler karşı cephede olanları yine Yahudi olmakla suçladı.

4- Garipoğlu ailesi ve antisemit komplo teorileri

Yaz aylarında oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile beraber çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılmış fotoğraf sebebiyle Türkiye yeniden Münevver Karabulut cinayetini tartışmaya başladı. Garipoğlu ailesinin Yahudi olduğu ve Karabulut’un bir Yahudi ayinin parçası olarak kurban edildiği iddia edildi. İddia tekrar Fatih Altaylı’nın programına katılan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir tarafından yinelendi. Epözdemir’in iddiaları arasında Orta Çağ’dan kalma ‘Mayasız ayini’ kan iftiraları da vardı.

5- Yahudilerin vatandaşlıktan çıkarılma talebi

7 Ekim’de Hamas’ın İsrailli sivillere saldırmasıyla başlayan İsrail – Hamas savaşını mütakiben Türkiye’nin antisemitizm karnesi de ciddi şekilde etkilendi. Savaşın ilk haftalarında Yeni Akit yaptığı yanıltıcı haber ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her Yahudinin İsrail’in doğal vatandaşı olduğunu iddia etmiş ve savaşmaya gidenlerin vatandaşlıktan çıkarılmasını talep etmişti. Bu haberi takip eden günlerde İyi Parti milletvekili Nimet Özdemir de çifte vatandaş olan Yahudilerin tespiti için TBMM’ye soru önergesi vermişti.

6- Yahudiler giremez!

İstanbul’da bulunan Rağmen Sahaf savaşın devam ettiği günlerde dükkanının girişine çift dilli olarak ‘Yahudiler giremez’ ibaresi bulunan bir afiş asmıştı. Sahafın sahibi Özkan Mustafa Küçükkural daha sonra JTA’ya verdiği röportajda Yahudilerden hiçbir şey almak istemediğini ve onlara hiçbir şey satmak istemediğini bu şekilde belirttiğini açıklamıştı.

7- İzmir Etz Hayim Sinagogu’na vandalizm

Savaşın ilk ayında İzmir’de bulunan Etz Hayim Sinagogu’nun duvarına kırmızı sprey boyayla ‘Katil İsrail’ ibaresi yazıldı.

8- Fener’de bulunan iki Rum yapısına saldırı

Savaş devam ederken, İstanbul’da Rum toplumuna ait Fener’deki Meryem Ana Kilisesi ve Fener Rum Lisesi’ne antisemit nitelikte gerçekleşen saldırıda, okul ve kilisenin duvarlarına “Kahrol İsrail” ve “Kudüs Filistin’in başkentidir” yazılmış, ayrıca okul ve kilise binasına taş atılmıştı.

9- Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer’in Yahudilere açıkça düşmanlık beslemesi

Savaş devam ederken, Ülke TV’de gerçekeleşen canlı yayınında konuk olarak yer alan Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, konuşması sırasında ayrımcı, hedef gösterici, genelleyici ve antisemit söylemlerde bulunmuştu. Murat Özer daha sonra sosyal medyada konuşmasını gurur duyarak paylaşmış ve Yahudilere düşman olduğunun altını çizmişti. Özer konuşmasında İbranice paylaşım yapabilen tüm sosyal medya kullanıcılarının Yahudi olduğunu varsaymış, tüm Yahudilerin aynı fikirde olmasını beklemiş, tüm Yahudilerin Türkiye’ye sadakat beyanında bulunması gerektiğini söylemiş, Yahudilerin Türkiye topraklarında misafir olduğunu ve eşit vatandaş olmadığını belirtmiş ve Yahudi ibadethaneleri de hedef haline getirmişti.

10- Balat Or Ahayim Hastanesinin hedef gösterilmesi

Yine savaş devam ederken, kendilerini hekim olarak tanımlayan bir grup Or-Ahayim Musevi Hastanesi yakınında İsrail’i protesto etmek amaçlı eylem yapmış, çektikleri klip ile tüm sağlık çalışanlarını İsrail’i protesto etmek amaçlı nöbete davet etmişlerdi.

11- Eskişehir Protestan Kilisesi’ne tehdit

Eskişehir Protestan Kilisesi’ne zorla girmeye çalışan iki şüpheli kilisenin pastörünü “Yahudi misiniz, İsrailli misiniz? Polisi ararsanız sizi yakarım” diyerek tehdit etmişti.

Avlaremoz ailesi olarak amaçlarımızdan biri çevremizde gerçekleşen antisemit ve ırkçı olayları izleyip kayıt altına almak. Bu sene de, geçen senelerde olduğu gibi 31 Aralık’a kadar vakaları inceleyip oy verebilir, arkadaşlarınızla paylaşıp anketimize katkıda bulunmalarını isteyebilirsiniz.

Takipçilerimizin oylarıyla belirlenecek olan sonuçlar 1 Ocak 2024 günü açıklanacaktır.

Anket dışındaki antisemit olayları görmek için “Afedersin Antisemit” köşemizi ziyaret edebilirsiniz.

2024’te Türkiye’de ve Dünya’da yaşanan antisemitizmin azalması dileğiyle…

“2016 yılının en antisemit vakası” anketinin sonuçları için tıklayınız.

“2017 yılının en antisemit vakası” anketinin sonuçları için tıklayınız.

“2018 yılının en antisemit vakası” anketinin sonuçları için tıklayınız.

“2019 yılının en antisemit vakası” anketinin sonuçları için tıklayınız.

“2020 yılının en antisemit vakası” anketinin sonuçları için tıklayınız.

“2021 yılının en antisemit vakası” anketinin sonuçları için tıklayınız.

“2022 yılının en antisemit vakası” anketinin sonuçları için tıklayınız.

https://www.avlaremoz.com/2023/12/16/anket-2023-yilinin-en-antisemit-vakasi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=anket-2023-yilinin-en-antisemit-vakasi