Yunanistan Savunma Bakanı. “Biz Ermeni halkının yanındayız”

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış sürecine değindi.

Barış süreciyle ilgili paylaşımda bulunan Dendias, iki ülke arasında müzakerelerin yeniden başlanmasını desteklediğini aktarıp Yunanistan’ın Ermenistan yanında olduğunu vurguladı.

“Biz doğal olduğu ve beklediği gibi Ermeni halkının yanındayız.”

Ayrıca söz konusunu yaptıklarının barış ve güvenlik şartlarına ulaşma konusunda bölgedeki halkların cıkarına olacağının da altını cizdi.

Yunan Bakanı, Doğu Akdeniz ve Ukrayna’daki gelişmelere gelince ise Yunanistan’ın net bir olarak görüşmesinin Birleşik Milletler kurallar ve uluslararası hakların iilkeleri temelindeki diyaloğu desteklemesini olduğunu ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/15/Yunanistan-Ermenistan-Azerbaycan-barış/264164