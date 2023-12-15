Ogün Samast isim değişikliğinden vazgeçti

Hrant Dink cinayetinin faili Ogun Samast, isim değişikliği talebinden vazgeçti. İsim değişikliğine ilişkin başvurunun, Samast’ın tahliyesinden önce yapıldığını söyleyen avukat Raşit Hodo, “Ancak, tahliye olduktan sonra gizlilik kararı olmasına rağmen basın bir şekilde dosyaya ulaştı ve açıklaması yapıldı. Bu saatten sonra isim değişikliğinin de bir anlamı kalmadı.” dedi.

Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast’ın, tahliyesinden bir süre önce isim değişikliği için mahkemeye başvurduğu ortaya çıkmış, gelişme geçtiğimiz günlerde ajanslara yansımıştı.

Samast, isim değişikliği başvurusunun basına yansıması sonrası talebinden vazgeçti.

Ogün Samast’ın avukatı Raşit Hodo, gazetelere yaptığı açıklamada Samast’ın yeni isim olarak Ali Eren Karadeniz ismini istediğini ancak gizlilik kararı olan dosyanın basına sızması sonrasında isim değişikliğinden vazgeçeceklerini belirtti.

Avukat Hodo, “İsterse daha sonraki zamanlarda değiştirebilir ama şu anda artık isim değişikliği talep etmek ya da isim değiştirmenin bir anlamı kalmadı. Basın öğrendi, herkes öğrendi bir anlamı kalmadı. Hayatına bu şekilde devam edecek.” diye konuştu.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29569/ogun-samast-isim-degisikliginden-vazgecti