Ermeni satranç oyuncusu, Avrupa Yıldırım ve Hızlı Satranç Şampiyonası’nın lideri

Ermenistan Erkek Satranç Takımı üyesi Hayk Martirosyan, Avrupa Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası’nın lideridir.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen turnuvanın ilk 6 turunu Hayk Martirosyan kazanarak lider oldu.

Avrupa Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonasına toplam 150 satranç oyuncusu katılıyor. Ermeni satranç oyuncusu Hayk Martirosyan, turnuvanın en iyi 10 satranç oyuncusundan biri, hızlı ve yıldırım satrançta dünya bronz madalyaya sahiptir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/15/Ermeni-satranç-Avrupa-Şampiyonası/264111