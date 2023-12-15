Ermeni halterci Varazdat Lalayan Katar Grand Prix’inde altın madalya kazandı

Katar’da düzenlenen Grand Prix’te, haltercilerin performansları sona erdi.
Doha’da düzenlenen turnuvanın ağır siklet kategorisinde Ermenistan takımından Simon Martirosyan, koparmada 190, silkmede 240, toplamda ise 430 kiloluk dereceleriyle gümüş madalya kazandı.
Ermenistan Milli Takımından diğer haltercimiz Varazdat Lalayan, koparmada 200, silkmede 241, toplamda ise 441 kiloluk dereceleriyle Katar Grand Prix’inde Düelloda 441 kiloyla altın madalya kazandı.
Daha önce Ermenistan takımından Hripsime Khurshudyan, Tatev Hakobyan, Garik Karapetyan, Davit Hovhannisyan, Andranik Karapetyan, Alexander Grigoryan madalya kazandıklarını belirtmiştik.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/15/Ermeni-halterci-Lalayan-Katar-Grand-Prix-altın/264136
İlk yorum yapan siz olun