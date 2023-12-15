Aksel Topalyan ERVAB Eğitim Komisyonu Başkanlığı’ndan istifa etti

Beyoğlu Üç Horan Vakfı Başkanı Aksel Topalyan, ERVAB (Ermeni Vakıflar Birliği) Eğitim Komisyonu Başkanlığı’ndan istifa etti.

Aksel Topalyan istifasını yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Topalyan bazı okul binalarının güçlendirilmesi gerektiğini, bunu ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu ile konuştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef Başkanımızı yardıma ikna edemedim. Gerekçe olarak uzun yıllardır vakıf başkanlarını uyardığını kimsenin kendisine kulak asmadığını belirtti. Ben de kendisine geçmişi unutmasını artık yeni bir dönemin başladığını, el ele vererek sorunlarımızı çözebileceğimizi, imkan verilirse, destek olunursa tüm problemlerin aşılabileceğini söyledim.”

Topalyan “Sorunun merkezini şöyle özetlemek istiyorum” diyerek açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Vakıf başkanlarımız özünde cemaatimizin sorunlarını çözmekle görevlidirler. Sadece kendi vakıflarının sorunlarını çözmek yeterli değildir. Bu zor günleri aşabilmek için tüm vakıfların birlik olması gerekmektedir.”

Topalyan’ın açıklaması şöyle:

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29572/aksel-topalyan-ervab-egitim-komisyonu-baskanligi-ndan-istifa-etti