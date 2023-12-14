Kıyamet Kilisesi, Gazze’deki saldırılar nedeniyle bu sene Noel etkinlikleri düzenlemedi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Filistin’deki kiliseler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle tüm Noel kutlamalarının iptal edildiğini duyurmuştu. Doğu Kudüs’teki Kıyamet Kilisesi’nde (Kutsal Kabir Diriliş Kilisesi), bu yıl Noel kutlama etkinlikleri düzenlenmedi. ( Mostafa Alkharouf – Anadolu Ajansı )

https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/kiyamet-kilisesi-gazze-deki-saldirilar-nedeniyle-bu-sene-noel-etkinlikleri-duzenlemedi