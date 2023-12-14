Girit Ermeni Başepiskoposu, Kadasetli Patrik Sahak II’yi Ziyaret Etti

Türkiye Ermeni Patriği Kadasetli Sahak II’nin önerisi ile, Dünya Ermenileri Katolikosu Karekin II tarafından Girit Adası Ermeni toplumunun dini önderi olarak görevlendirilen Başepiskopos Yeznik Bedrosyan, görev yerine gitmeden, bağlı bulunduğu İstanbul Patrikliği’ne gelip Patrik Kadasetli Sahak II’yi ziyaret etti.

Başepiskopos Yeznik Patrikliği ziyaretinde, 12 Aralık 2023 Salı günü Kumkapı Patriklik Merkez Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nde, Başepis. Aram Ateşyan ve Patriklik makamına bağlı Rahipler ve Pederler’den oluşan bir heyetle, “Hıraşapar” töreni ile karşılandı.

Kortej halinde çalan çanlar eşliğinde, “Hıraşapar” duaları ile Kilise’ye girip sunak önüne gelindi. Burada önce Başep. Yeznik ve Patrik vekili Kıd. Peder Krikor Damadyan dualar okudular. Ardından Başepiskopos Aram Ateşyan konuğa “Hoşgeldiniz” selamını verdi ve kısa bir konuşma yaptı. Konuk Başepiskpos da cevaben “Hoşbulduk” selamını verdi ve yaptığı kısa konuşmada kendisinin bu şekilde karşılanmasını sağlayan Patrik Hazretleri’ne ve karşılama heyetine teşekkürlerini sundu. Daha sonra Kilise’de bulunanları kutsadı. Karşılama töreninde Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı başkanı Hrant Moskofyan da hazır bulundu.

Sonrasında kortej halinde Patrikhane kabul salonuna geçildi. Burada Patrik Kads. Sahak II. konuğunu karşıladı, kucaklaşmanın ardından “Hoşgeldin” selamını verdi. Hoşça geçen sohbetin ardından konuk başepis. misafirhaneye geçti.

Başepiskopos Yeznik Bedrosyan, kısa İstanbul ziyaretinin ardından yeni görev yeri olan Girit Adasına geçecek.

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