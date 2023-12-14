Estonya, Ermeni Soykırımı’nı tanıma sürecini başlatacak

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Ermenistan’da gerçekleştirdiği çalışma ziyareti sırasında kendi X mikroblogunda (“Twitter”) bunu açıkladı.

Yaptığı paylaşımda Estonya Dışişleri Bakanı şu ifadeleri kullandı:

“Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda Estonya’nın Ermenistan’a olan borcu, Ermeni Soykırımı’nı tanımadığımız sürece devam etiğini belirttim. Bu nedenle bu süreci Estonya parlamentosunda başlatacağım.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/14/Estonya-Ermeni-Soykırımı/264058