Ermeni futbolcu Eduard Spertsyan’ın transfer değeri 3 milyon euro arttı

Ermenistan Milli Takımının 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ve Rus “Krasnodar” futbolcusu Eduard Spertsyan’ın transfer değeri 3 milyon euro artarak 18 milyon euro oldu.

Transfermarkt’ın bildirdiğine göre Rusya Premier Ligi’nde forma giyen futbolcular arasında transfer değerinde en büyük artışı Eduard Spertsyan yaşadı.

“Krasnodar” Rusya Şampiyonasında 18 maçta 38 puan aldı ve turnuva tablosunda lider durumda.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/14/Ermeni-futbolcu-Eduard-Spertsyan-transfer/264081