Yerevan, denize kıyısı olmayan ülkelerin bakanlar toplantısına ev sahipliği yapacak

14-15 Aralık’ta Yerevan’da denize kıyısı olmayan ve gelişmekte olan ülkelerin bakanlar düzeyindeki toplantısı yapılacak. Bu, Ermenistan’da Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa düzenlenen en büyük etkinliklerden biridir.

Bakanlar toplantısı “Sürdürülebilir ve Dayanıklı Ekonomiler için Adil, Uygun Fiyatlı ve Kapsayıcı Ulaşım Bağlantısının Teşvik Edilmesi” teması altında gerçekleştirilecek ve Haziran 2024’te Kigali’de düzenlenecek üçüncü Denize Çıkışı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler (LLDC) Konferansı öncesinde resmi bir tematik toplantı olacak.

Etkinliğe, denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ve transit ülkelerin temsilcileri de dahil olmak üzere 30’dan fazla yabancı heyet ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katılacak.

BM Afrika genel sekreterlerinin yanı sıra BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonları, Dünya Gümrük Örgütü ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği de video mesajlar verecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/13/Yerevan-denize-k%C4%B1y%C4%B1s%C4%B1-olmayan-%C3%BClkelerin-bakanlar-toplant%C4%B1s%C4%B1/263954