Guardiola: Henrikh Mkhitaryan kaliteli bir futbolcu

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, eski Ermenistan Milli Futbol Takımı Kaptanı Henrikh Mkhitaryan’ı değerlendirerek onu mükemmel bir futbolcu olarak niteledi.

“O mükemmel bir futbolcu. Inter’in oyununu nasıl etkilediği konusunu, Simone Inzaghi’ye sormanız gerekir. Elbette ki olağanüstü bir futbolcu. Ben Bayern’dayken ve o, Thomas Tuchel yönetiminde Dortmund’dayken, takım üzerindeki etkisi çok iyiydi.

Borussia Dortmund, Manchester United ve şimdi Inter, üst düzey kulüpler. Manchester’da bir restoranda onunla iki kez karşılaştım. Harika bir insan olduğunu da biliyorum.

O yüksek kaliteli bir futbolcu. Ancak finalde yer almamasının etkisi hakkında bir şey söyleyemem,” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/13/Guardiola-Henrikh-Mkhitaryan-futbol/263938