Ermenistan, UNESCO 1954 Lahey Savaş Durumunda Kültürel Varlıkların Korunması Anlaşması Komitesi üyesi olarak seçildi

Ermenistan, UNESCO’nun 1954 Lahey Savaş Durumunda Kültürel Varlıkların Korunması Anlaşması ve 1999 Protokolü Komitesi üyesi olarak seçildi.

Seçim, 12 Aralık’ta Paris’teki komite toplantısında gerçekleşti.

Ermenistan, 4 yıllık bir süre için seçildi.

Toplantıdaki Ermenistan heyeti, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Alfred Kocharyan tarafından yönetildi.

Kocharyan’ın konuşmasında, Dağlık Karabağ’daki Ermeni kültürel mirasının tehlikede olduğunu ve son üç yıldır Azerbaycan’ın, örgütün genel direktörünün önerdiği bir UNESCO misyonunu engellediğini belirtti.

Kocharyan, Dağlık Karabağ’da, aynı zamanda Nakhijevan ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde Ermeni kültürel mirasının tahrip edildiğine dair çok sayıda kanıt sundu.

Ayrıca, BM’nin kültürel haklar alanındaki özel raportörünün, Ermeni tarihî ve kültürel, aynı zamanda dini sitelerin yok edilmesi ve gasp edilmesi konusundaki endişelerini dile getiren Azerbaycan’a yayımlanan açıklamasına atıfta bulundu; bu durum, uluslararası insan hakları standartlarını ihlal etmektedir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/13/Ermenistan-UNESCO-1954-Lahey-Sava%C5%9F/263927