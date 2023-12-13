Ermenistan Metsamor nükleer santralinin işletme süresinin uzatılması için 65 milyon dolar tahsis edecek

Ermenistan nükleer santralinin ikinci güç ünitesinin işletme süresinin uzatılmasına yönelik çalışmaların uygulanması için “Rosatom” ile sözleşme imzalayacak.
İlgili tasarı, Ermenistan Hükümeti’nin 14 Aralık’taki oturumunun gündemine alındı.
Taslakta, Ermeni nükleer santralinin “Rosatom” ile ilgili işleri yürütmek üzere tek kişiden satın alma şeklinde bir sözleşme imzalamasına izin verilmesi öneriliyor.
Taslakta ayrıca sözleşme fiyatının 65 milyon ABD dolarını geçemeyeceği de belirtiliyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/13/Ermenistan-Metsamor-n%C3%BCkleer-santrali/263916
İlk yorum yapan siz olun