Yıkılan İskenderun Aziz Nikola Kilisesi’nin İsim Gününü Kutlandı

Yaşanan deprem felaketinde büyük hasar alan ve ön cephesi tamamen yıkılan İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi’nin isim bayramı, Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesinde cemaatin yoğun katılımıyla kutlandı. İsim Bayramı dolayısıyla cemaat üyeleri kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

6 Aralık tarihinde kutlanan “Aziz Nikola” Bayramı çerçevesinde, İskenderun’daki Ortodoks Kilisesi’nin de isim bayramı olması dolayısıyla 10 Aralık Pazar günü özel bir ayin düzenlendi. Kilise Pederleri Dimitri Yıldırım ile Yusuf Nicholas Papasoğlu tarafından yönetilen ayine, Antakya Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Doğum da eşlik etti. Ayin esnasında Aziz Nikola için özel bir dua da okundu.

Günün anlam ve önemi hakkında kısa bir açıklama yapan Kilise Pederlerinden Dimitri Yıldırım; “Bugün kilisemizin isim bayramıdır, yani Aziz Nikolaos Bayramı! Bizler daima dualarımızda, ilk etapta memleketimiz, devletimiz için dua eder, iyilik temennilerimizi yaparız. Hastalarımız ve ıstırap çekenler için de dualar ederiz.

Bizler için Aziz Nikolaus’un ayrı bir önemi vardır. Aziz Nikolaus, Gemicilerin kurtarıcısıdır. Bildiğimiz kadarıyla gemilerin çoğunda da Aziz Nikolaus’un ikonası vardır. Ayrıca Aziz Nikolaus İskenderun Kilisemizin de hamisidir, yani koruyucusudur. Bu yüzden bugün üzülerek söylüyoruz ki depremde ağır hasar alan Aziz Nikola Kilisemizin de bayramıdır.

Birlikte Olduğumuz Sürece Kilisemiz Asla Yok Olmayacak

Aziz Nikolaus, 300’lü yıllarda yaşamış bir Azizimizdir ve kendisi Antalya Demrelidir. Azizdir ve Kurtarıcıdır. Bu vesileyle herkesin, tüm cemaatimizin, Aziz Nikolaus Bayramını kutluyoruz.

Yaşanan büyük felakette kilisemiz ciddi anlamda hasar aldı ancak bizler hep birlikte var olduğumuz sürece kilisemiz asla yok olmayacak, kilisemizi el birliğiyle yeniden inşa edeceğiz. Aziz Nikolaos’un şefaati hepimizin üzerine olsun. Bugün Pederimiz Nicholas Papasoğlu’nun da isim bayramıdır, kendisini tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu ve eşinin hazırladığı, üzerine tarçınla Aziz Nikola’nın resminin çizildiği yöresel tatlı ‘silika’ da cemaat üyeleri tarafından büyük beğeni topladı. Ayinde ayrıca kilise gençleri tarafından Aziz Nikola’ya ithafen bir de ilahi Arapça olarak okundu.

Ayin sonrasında ise kilise salonunda, Kilise Vakfı Yönetimi tarafından, Kadın ve Gençlik Kollarının da katkılarıyla cemaat üyelerine yönelik kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen kahvaltı oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Hep birlikte kahvaltı eden cemaat üyeleri buruk da olsa birbirlerinin bayramlarını kutladı. (SAT-7 TÜRK/ İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/yikilan-iskenderun-aziz-nikola-kilisesinin-isim-gununu-kutlandi/