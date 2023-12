İzmir’de ‘‘Dinler ve Çevrenin Korunması’’ Konferansı

İzmir Başepiskoposluğu’nun Diyalog Komisyonu tarafından düzenlenen, 2023 Uluslararası İnsan Hakları Günü kapsamında ‘‘Dinler ve Çevrenin Korunması’’ adlı Konferans, İzmir Aziz Yuhanna Katedrali’nde 9 Aralık Cumartesi günü sabahı gerçekleşti.

Davetliler arasından öne çıkan Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, İzmir Musevi Vakfı Başkan Yardımcısı Erol Amado, Alevi Dede Hayatı Doğan, Kemeraltı Camii İmamı Cahit Sağlam, İzmir Anglikan Kilisesi Rahibi Peder James Buxton, Afro-Türk Derneği Başkanı Şakir Doğuluer ve Başkan Yardımcısı Beyhan Türkkollu bu etkinliğe katıldılar. Ayrıca Slovenya Fahri Konsolosu Mazhar İzmiroğlu ve Gürcistan İzmir Fahri Konsolos Muavini Makvala Kharebava da bu konferansa teşrif etti.

İzmir Başepiskoposluğu Genel Yardımcısı Fransisken Peder Felianus Dogon kısa bir açılış konuşması yaptıktan sonra, İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetec hoşgeldiniz konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında, “10 Aralık 2023, dünyanın küresel taahhütlerinden biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin (İHEB) 75. yıldönümüdür. Dönüm noktası niteliğindeki bu belge; ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statülerden bağımsız olarak herkesin insan olarak sahip olduğu hakları güvence altına almaktadır… Bugünkü derin düşüncelerimiz özel bir şekilde, insan yaşamını mümkün kılan ve dünyadaki her insanın bireysel varoluş hakkıyla bağlantılı olan çevreye yönelik temel hakkın bir parçası olan doğaya özen gösterilmesi ile ilgilidir.” dedi.

Ardından Fransisken Rahip Peder Pascal Robert, Konferansın ekolojik uyum çerçevesinde inançlar arası diyalog bölümünde: “İnançlar arası diyalog temelde Tanrı’nın tüm insanların yaratıcısı ve evrende var olan her şeyin yaşam kaynağı olduğunu kabul etmekle ilgilidir. Böylece diyalog diğer dinlerin ve ulusların gerçekliğini kabul etmek ve yeryüzünü korumanın bize Tanrı tarafından teslim edilmiş ortak bir sorumluluk olduğunu bilmektir… Dünyanın bugün karşı karşıya olduğu ekolojik kriz büyük ölçüde insan eylemlerinden kaynaklanmaktadır. İnsanlar tüm dinler tarafından uyarıldıkları şekilde sorumluluk sahibi kâhya olmak yerine var olan her şeyi egemenlik altına almaya ve sahiplenmeye çalışarak içlerinde yeryüzünün efendileri olma arzusunu beslemektedirler. Egemenlik peşinde koşarak, yollarına çıkan her şeyi kandırma ve onlardan yararlanma sayesinde ayaklar altına almışlar ve böylece ileride kendi yıkımlarına neden olacak kargaşayı yaratmışlardır. Dinler arası diyalog tüm din görevlilerini, günümüzde inananları eğitme ve yapılandırma yöntemlerini gözden geçirmeye ve dinsel miraslarını yeniden değerlendirmeye çağırmaktadır.” dedi.

Fransızken OFM Rahip Pascal Robert

Ardından şöyle ekledi: “Tüm dinler Tanrı’nın her şeyi iyi şekilde yarattığını ve yaratılmışların huzur ve uyum içinde bir arada yaşamasını istediğini kabul etmektedir. Yaşamın ve yaşamı sürdürülebilir kılan her şeyin korunması güvence altına alınması gereken ilk ilkedir. Bu da dinlerin; yaşam kalitesini düşüren ve yeryüzündeki yaşamı tehlikeye atan her tür teknoloji ve politikaya karşı tetikte olmalarını gerektirir.”

Peder Pascal 3 Kutsal Kitap’tan çevre korunması konulu örnek alıntılar sundu. Konuşmasını iki büyük Papa’nın sözleriyle sonlandırdı: “Papa Francesco şöyle diyor, ‘Birbirimize karşı sorumluluklarımızı yitirmemiz sonucunda ekolojik hasara neden olan ve gezegenimize zarar veren eylemlerimizden vazgeçmeliyiz.’ Papa Pavlus da, ‘Gezegenimizi topyekûn bir yok oluştan kurtarmak için insanlığın davranışında köklü bir değişime acil ihtiyaç olduğunun’ altını çiziyor” dedi.

Salonda ikram molası ve kardeşçe paylaşım bittikten sonra Peder Felianus bir slayt sunumu eşliğinde “Laudato Si” Genelgesini katılımcılara açıkladı.

Bu slayt gösterisinde, tüm çağrışımların arasında “Ortak evimize ne oluyor? Kirlilik, su sorunu, bi̇yoloji̇k çeşi̇tli̇li̇k kaybı, yaratılış müjdesi̇: Bi̇li̇m ve di̇n, gerçekli̇ği̇ anlamak i̇çi̇n farklı yaklaşımlarla, her i̇ki̇si̇ i̇çi̇n de veri̇mli̇ bi̇r di̇yaloğa gi̇rebi̇li̇r; evrensel bi̇r bi̇rleşi̇m” konulu düşünceler ve son Papalardan çevremiz hakkında çeşitli sözler yer aldı.

Konferansın ardından Karşıyaka müftüsü, Alevi Dedesi ve Kemeraltı Camii’nin İmamı kısaca söz aldılar; umut ve temennilerini dile getirdiler.

Karşıyaka Müftüsü Sayın İsa Gürler



Etkinlik Papa Françesko’nun “Dünyamız için Duası” ile bitirildi.

(Nathalie Ritzmann, Sat-7 TÜRK/İzmir)

https://haber.sat7turk.com/izmirde-dinler-ve-cevrenin-korunmasi-konferansi/