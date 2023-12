İskenderun’da depremde hasar gören kilisede Noel hazırlığı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde az hasar alan ve tadilatın ardından yeniden ibadete açılan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi’nde Noel hazırlıkları başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde ilçedeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi az hasar aldı. Bazı duvarlarının yıkılması nedeniyle ibadete kapatılan kilise, tadilatın ardından bir süre önce yeniden hizmete başladı. 2023 yılı Noel Bayramı için kilisede hazırlıklara başlandı. Cemaat mensubu gençler, küçük yaştaki çocuklarla birlikte kilisenin içerisinde ve kilise salonunda Noel ağacı kurarak süsleme yaptı.

İskenderun Ortodoks Kiliseleri Pederi Yusuf Nicholas Papasoğlu, koro dinletisine hazırlandıklarını belirterek, “Ana kilisemiz Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi depremde yıkılmış olsa da şu an bulunduğumuz Aziz Corç Kilisemizde tüm dini vecibelerimizi yerine getiriyoruz. Noel süreci 15 Kasım’da oruç ile başladı. İlk günden şimdiye kadar çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte hazırladığımız koro çalışmasına devam ediyoruz. Noel’den bir gün önce koro dinletimiz olacak. Her ne kadar içimiz buruk olsa bile aynı zamanda bu ruhu kaybetmemek için hep birlikte Noel’i kutlamaya çalışacağız” dedi.

Noel balosu olmayacak

Yaşanan büyük depremden dolayı her yıl Noel’de yapılan balonun bu yıl olmayacağını hatırlatan Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu, şunları söyledi:

“Önceki yıllarda Noel balomuz olurdu, hep birlikte eğlenirdik lakin herkesin bildiği gibi geçirmiş olduğumuz bu deprem felaketinden ötürü şu an sadece kilisemizin içinde yapacağımız Noel ayiniyle bu özel günü kutlayacağız. Çocuklar için yine her yıl düzenlediğimiz hediye dağıtım günü de olacak. Bu süreci dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızla ve gençlerimizle Noel ağaçlarımızı süsledik, salonumuzu süsledik, onlarla birlikte oyunlar oynadık. Çocukların bu deprem dönemini en güzel şekilde atlatmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz.” (DHA)

