ERVAB’dan açıklama: 1.100 öğrencinin okuduğu okullar depreme dayanıksız

Ermeni Vakıflar Birliği dün Patrik Maşalyan başkanlığında toplandı. Toplantıdan sonra Ermeni okullarının depreme dayanıklılığı konusunda dikkat çekici bir açıklama yapıdı.

Toplantı sonrasınad ERVAB’dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“11 Aralık Pazartesi günü Gomidas salonunda ERVAB toplantısı gerçekleşti. Toplantıda Eğitim, Deprem ve Mali Komisyonlar tarafından Patrik Hazretlerine bilgi verildi.

Patrik Hazretleri’nin senede bir kere Patrikhanede toplantı yapılması ve kurulan komisyonlarla iletişim halinde olma arzusu memnuniyetle kabul edildi.

Yaklaşık 1.100 talebemizin okuduğu okulların depreme dayanıksız olduğu beyan edildi. Geleceğimiz olan çocuklarımızın okullarının depreme dayanıklı hale getirilmesiyle ilgili ne gerekiyorsa yapılması, güçlendirilme yapılana kadar bazılarının birleştirilmesi gibi fikirler tartışıldı. Geleceğimizin garanti altına alınması ile ilgili okullarımızla ilgili çalışmaların ivedilikle karara bağlanması ile ilgili Patrik Hazretleri tarafından talimat verildi.

Emlak İşleri Müdürlüğü tarafından Hastanede kullanılan Emlak programı Vakıf Yöneticilerine barkovizyonda uygulamalı olarak örneklerle tanıtıldı.”

Yapılan açıklamada hangi okulların deprem açısından risk taşıdığı konusunda ayrıntı verilmedi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29548/ervab-dan-aciklama-1-100-ogrencinin-okudugu-okullar-depreme-dayaniksiz