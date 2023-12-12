165 Yıllık Katedrali’nde Tarihini Anlatan Broşür Cemaat Üyelerine Dağıtıldı

Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan İskenderun Katedrali, 8 Aralık tarihinde 165’ci doğum gününü kutladı. 8 Aralık 1858’de Karmelitan Pederlerin, ilk olarak küçük bir şapel olarak inşa ettikleri İskenderun Latin Katolik Kilisesi, 1901 yılında son halini almıştı ve 6 Şubat depremine kadar da dimdik ayakta duruyordu.

Gerçekleştirilen özel bir ayinle kiliselerinin 165’ci kuruluş yıldönümünü kutlayan cemaat üyelerine, ayin sonunda İtalyan Arkeoloji Profesörü Enrico Tromba tarafından hazırlanan ve kilisenin kısa tarihinin anlatıldığı 8 sayfalık bir broşür dağıtıldı.

Profesör Enrico Tromba, geçtiğimiz yıl Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti’nin davetiyle İskenderun’a gelmiş ve yaklaşık bir yıldır, hem kilisenin kendi arşivinden hem de Roma’daki arşivlerden elde ettiği bilgiler ışığında bir kitap hazırlamaya başlamıştı. Profesör Enrico Tromba, kitabı bitirmeden önce, Katedralin doğum gününde cemaat üyelerine dağıtılmak amacıyla küçük bir de broşür hazırladı. Kilisenin kısa tarihinin anlatıldığı broşür, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ayinin sonunda cemaat üyelerine dağıtıldı.

Profesör Enrico Tromba, geçtiğimiz yıl Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti’nin davetiyle İskenderun’a gelmiş ve yaklaşık bir yıldır, hem kilisenin kendi arşivinden hem de Roma’daki arşivlerden elde ettiği bilgiler ışığında bir kitap hazırlamaya başlamıştı. Profesör Enrico Tromba, kitabı bitirmeden önce, Katedralin doğum gününde cemaat üyelerine dağıtılmak amacıyla küçük bir de broşür hazırladı. Kilisenin kısa tarihinin anlatıldığı broşür, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ayinin sonunda cemaat üyelerine dağıtıldı.

Ayinde kısa bir konuşma yapan ve kilisenin doğum gününü kutlayan Kilise Pederi Dariusz Dogondke; “Cemaatimiz bugün bir bayramı daha kutluyor. 8 Aralık 1858’de İskenderun’da Karmelitan Rahipleri Topluluğu Latin Katolik Kilisesini resmen kurdu. Karmelitan Rahipler ilk birkaç yıl boyunca, kilise cemaat üyeleri tarafından kiralanan küçük bir ev kullandılar. Tüm çabaların sonucunda da 1901 tarihinde İskenderun’daki yeni Latin Katolik Kilisesi son hali ile nihayet açıldı.

Maalesef, 6 Şubat 2023’te yaşadığımız korkunç bir deprem kilisemizi de yıktı. Kardeşlerim, bu kiliseyi yeniden inşa etmek bizim görevimizdir. Bu kilisenin tarihini bilmek de bizim görevimizdir. Bu nedenle Kutsal Ayinden sonra cemaatimizin ve kilisemizin kısa tarihini içeren bir broşür dağıtacağız. Bu broşür İtalyan Arkeoloji Profesörü Enrico Tromba tarafından yazılmıştır, dolayısıyla kendisine çok teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Ayin sonunda bu broşürler ayine katılan cemaat üyelerine dağıtıldı. Hazırlanan broşürün öneminin çok büyük olduğunu dile getiren cemaat üyeleri de konuyla ilgili büyük çaba harcayan Arkeoloji Profesörü Tromba’ya teşekkürlerini iletti. (SAT-7 TÜRK/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/yikilan-iskenderun-latin-katolik-kilisesi-dogum-gununu-kutladi/