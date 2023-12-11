130 yıllık kilise restore ediliyor! Panayia Evangelistria Kilisesi’nden kareler

Melihcan ÇALIŞKAN – Özkan ÖZGER- Ali AKSOYER / (DHA)

Beyoğlu Dolapdere’de bulunan 130 yıllık Panayia Evangelistria Kilisesi restore ediliyor. İşte o çalışmalardan kareler…

Dolapdere’de bulunan ve 2005 yılında tarihi özel yapım çanlarının esrarengiz bir şekilde çalınmasıyla gündeme gelen 130 yıllık Panayia Evangelistria Rum Ortodoks Kilisesi restore ediliyor. Restorasyon sürecinin 2024 yılı ilkbahar mevsiminde düzenlenecek açılış töreniyle tamamlanması öngörülüyor. Beyoğlu Yenişehir Panayia Evangelistra Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Prodromos Kozmaoğlu “Restorasyon projemiz Patrikhanemizin de desteğiyle bulunan bir bağışçı sayesinde başladı. Tarihi bir binanın tadilatından söz ediyoruz. Zamanında bakımsızlıktan diyelim, çatıda çıkan sorunlardan beton bölmelerde, sıvalarda, çizimler zarar gördü bu sebeple çizimlerin de tadilatı yapılıyor.” dedi.

Çanların hikayesini de anlatan Kozmaoğlu, “Bir ekip kimseye belli etmeden kilisenin dışına iskele kurup buranın çanını götürdü. Bunca yıldır o çan bulunamadı, 20 seneyi de aşkın süredir bulunamadı. Onun akabinde yurtdışında yaşayan Dolapderelilerin bağışlarıyla yeni bir çan yaptırılarak yerine kondu. O çan şimdi duran çan, değiştirmedik, o tekrar takılacak zaten daha 20 senelik.”dedi.

Dolapdere’de Irmak Caddesi’nin paralelinde yer alan ve yakınındaki otomobil tamircileri, büfeler ve otomobil lastik dükkanları arasında tarihi görünümüyle dikkat çeken 130 yıllık Panayia Evangelistria Rum Ortodoks Kilisesi’nde restorasyon ve tadilat çalışması yapılıyor. İkinci derece kentsel sit alanı statüsü taşıyan ve uzun bir süredir tadilat ve restorasyon çalışması bekleyen kilisenin, 2 çan kulesi ve 1 adet saat kulesi bulunuyor.

1893 yılında Beyoğlu ve çevresindeki Rum Cemaati tarafından bugünkü haliyle inşa ettirilen ibadethanenin; zamana, bakımsızlık ve doğal etkenlere bağlı sebeplerle çatısı başta olmak üzere belirli noktalarında tahribat oluşmuş. 2005 yılında kilisenin özel yapım iki çanı, yapıya gizlice merdiven dayayarak içeri girdiği düşünülen hırsızlar tarafından çalınmış; tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

Fener Rum Patrikhanesi’nin katkıları ve bir bağışçının desteğiyle restorasyon süreci başlatılan kilisede, iç merdiven, ahşap koltuk ve yapıların onarılarak tekrar kullanılabilir hale getirildiği, tavanında ve iç duvarlarında yer alan Hristiyan motifleri ve simgelerinin de el işçiliğiyle boyanarak restore edildiği görüldü. Yapıdaki çalışmaların aksamadan ilerlemesi durumunda 2024 yılı ilkbaharında düzenlenecek özel bir törenle ibadete açılması bekleniyor. Kilisede yaklaşık 600 kişinin ibadet edebileceği, 2005’te çalınan çanın yerine, bağışçılar tarafından birkaç yıl sonra yaptırılarak yerine monte edilen çanın da restorasyon sonrası kilisedeki kuleye tekrar yerleştirileceği öğrenildi. Beyoğlu Yenişehir Panayia Evangelistra Kilisesi Vakfı Başkanı Alexandros Meydan ve Başkan Yardımcısı Prodromos Kozmaoğlu restorasyon süreci ve tarihi yapı hakkında bilgi verdi.

Vakıf Başkanı Alexandros Meydan, “Daha öncesinde 1850 yıllarında çıkan bir yangından dolayı yanmıştı bu kilise. Daha sonra da bölgede olan Rum Cemaati’nin bağışlarıyla bu bina yeniden inşaa ediliyor. Mimari olarak 2.Tanzimat Dönemi öncesi kubbeli kilise yapımı yasaktı. 2.Tanzimat sonrası izin verilince, kilisemiz o dönemde yapılmıştır.Kubbeli bir mimari yapıya sahiptir.” dedi.

Beyoğlu Yenişehir Panayia Evangelistra Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Prodromos Kozmaoğlu, “Restorasyon projemiz Patrikhanemizin de desteğiyle bulunan bir bağışçı sayesinde başladı. Yaklaşık 1.5 yıldır çalışma devam ediyor, tarihi bir binanın tadilatından söz ediyoruz. Zamanında bakımsızlıktan diyelim, çatıda çıkan sorunlardan beton bölmelerde, sıva bölmelerinde, çizimler zarar gördü bu sebeple çizimlerin de tadilatı yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Kozmaoğlu, “Vakfımızda aktif olarak 3 kişi çalışıyor; 600 kişiye kadar kilisede ibadet edebiliyor fakat cemaatimiz burada çok az. 30 kişi bölgemizde ya var ya yok. Dışarıdan gelenlerle, yabancılarla her Pazar günü ayinimiz oluyor. Kapılarımız haftanın her günü, sabah saat 08.00’den 16.00’ya kadar açık, tüm ziyaretçilere açık.” diye konuştu.

Kozmaoğlu, “O günlerde biz yönetici değildik. Yanılmıyorsam 2004 ya da 2003 olmalı.Bir ekip kimseye belli etmeden kilisenin dışına iskele kurup buranın çanını götürdü. Bunca yıldır o çan bulunamadı, 20 seneyi de aşkın süredir bulunamadı. Onun akabinde yurtdışında yaşayan Dolapderelilerin bağışlarıyla yeni bir çan yaptırılarak yerine kondu. O çan şimdi duran çan, değiştirmedik, o tekrar takılacak zaten daha 20 senelik.

Kilisemizin ana kapısından girdikten sonra, bağışçılarımız tarafından zamanında bağışlanan avizeler ile duvardaki çizim ve süslemeler çok güzel, bunlar çok dikkat çekici şeyler” diye konuştu.

https://www.milliyet.com.tr/galeri/130-yillik-kilise-restore-ediliyor-panayia-evangelistria-kilisesinden-kareler-7047830/5