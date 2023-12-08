Paylan: ortak açıklamasının barış yolunda bir milat olmasını diliyorum

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Diyarbakır Ermeni Milletvekili Garo Paylan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın esirlerin karşılıklı bırakılması için yaptıkları ortak açıklamayı değerlendirdi.

Paylan’ın konuya ilişkin X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Harika haber! Ermenistan ve Azerbaycan’ın esirlerin karşılıklı bırakılmasını müjdeledikleri ortak açıklamasının barış yolunda bir milat olmasını diliyorum. Barışın yolu bu tip güven artırıcı adımlarla açılacaktır. Kalıcı bir barış için hep beraber sorumluluk alalım.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/08/Paylan-Azerbaycan-Ermenistan/263673