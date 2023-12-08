Papa’nın 2024 İçin Dua Niyetleri

Ocak

Kilise içindeki çeşitlilik armağanı için

Kutsal Ruh’un Hristiyan toplumu içindeki farklı karizmaları tanımamıza ve Katolik Kilisesi içindeki farklı ayin geleneklerinin zenginliğini keşfetmemize yardımcı olması için dua edelim.

Şubat

Ölüm döşeğindeki hastalar için

Ölüm döşeğinde olan hastaların ve ailelerinin tıbbi ve insani bakımdan kaliteli tedavilerden faydalanmaya devam etmeleri için dua edelim.

Mart

Yeni şehitler için

Dünyanın farklı yerlerinde İncil’in Müjdesi için hayatlarını tehlikeye atanların cesaretleri ile Kilise’yi zenginleştirmeleri için dua edelim.

Nisan

Kadınların rolü için

Kadınların saygınlığının ve zenginliğinin tüm kültürlerde tanınması ve dünyanın farklı bölgelerinde maruz kaldıkları ayrımcılığın sona ermesi için dua edelim.

Mayıs

Rahip, rahibe, rahip adaylarının, din öğretmenlerinin ve ilahiyatçıların öğrenimi için

Rahibe, rahip ve papaz adaylarının ruhsal yolculuklarında, kendilerini İncil’in Müjdesini güvenilir tanıkları olmaya yöneltecek insani, pastoral, ruhani ve toplumsal bir öğrenim ile büyümeleri için dua edelim.

Haziran

Ülkelerinden kaçmak zorunda kalanlar için

Savaştan ya da açlıktan kaçan, tehlike ve şiddet dolu yolculuklara zorlanan göçmenlerin ev sahibi ülkelerde misafirperverlik ve yeni yaşam fırsatları bulabilmeleri için dua edelim.

Temmuz

Hastaların pastoral bakımı için

Hastaların mesh edilmesi ayininin, bu ayini kabul edenlere ve onların sevdiklerine Rab’ bin gücünü vermesi ve giderek artan bir şekilde herkes için şefkat ve umudun görünür bir işareti olması için dua edelim.

Ağustos

Siyasi liderler için

Siyasi liderlerin halklarının hizmetinde olmaları için dua edelim; işlerini kaybedenleri gözetirken ve en yoksullara öncelik verirken, bütüncül insani kalkınma ve kamu yararı için çalışmaları için dua edelim.

Eylül

Dünyanın çığlığı için

Her birimizin Dünya’nın çığlığına, çevre felaketlerinin ve iklim krizinin kurbanlarına kalplerimizle kulak vermemiz ve yaşadığımız dünyaya özen göstermek için kişisel bir taahhütte bulunmamız için dua edelim.

Ekim

Ortak bir görev için

Kilise’nin, rahipler, dindarlar ve meslekten olmayanlar arasında katılımı, birlikteliği ve ortak görevi teşvik ederek, ortak sorumluluk işareti altında sinodal bir yaşam tarzını mümkün olan her şekilde desteklemeye devam etmesi için dua edelim.

Kasım

Çocuğunu kaybetmiş olanlar için

Oğlunun ya da kızının yasını tutan tüm ebeveynlerin toplum içinde destek bulabilmeleri ve teselli edici Ruh’tan yürek huzuru elde edebilmeleri için dua edelim.

Aralık

Umut yolcuları için

Yaklaşan Jübile’nin bizi imanımızda güçlendirmesi, yaşamlarımızın ortasında Dirilmiş Mesih’i tanımamıza yardımcı olması ve bizi Hıristiyan umudunun yolcularına dönüştürmesi için dua edelim.

https://presencet.com.tr/papanin-2024-icin-dua-niyetleri/