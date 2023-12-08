Filistinli rahip: ”Filistin’in hayat damarları kesiliyor

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki Rum-Ortodoks Cemaati manevi lideri İlyas Avvad, İsrail’in Filistinlilere yönelik gittikçe artan saldırılarına ilişkin ‘Filistin’in bir uçtan diğer uca hayat damarları kesiliyor.’ dedi.

Avrupa Müslüman Forumu, Filistin Kadılığı ve Yeniden Refah Partisi tarafından Çırağan Sarayı’nda düzenlenen “Filistin için Avrupa Zirvesi”ne katılan Rahip Avad, AA muhabirine, İsrail’in Filistinlilere yönelik gittikçe şiddetlenen saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistin Başhakimi Mahmud el-Habaş başkanlığında Müslüman ve Hristiyan din adamlarından oluşan bir heyetle programa katıldığını söyleyen Avad, “Bu günlerde yaralı olan Filistin’den geldik. Filistin’in bir uçtan diğer uca hayat damarları kesiliyor. Özellikle Gazze Şeridi’nde ve Batı Şeria’da halkımızın evlatları saldırı, ihlal ve tutuklamalara maruz kalıyor.” ifadelerini kullandı.

“FİLİSTİN HALKI HRİSTİYAN-MÜSLÜMAN BİRDİR. HEPİMİZ AYNI SAFTA FİLİSTİN’İ SAVUNUYORUZ”

Müslüman ya da Hristiyan tüm Filistinlilerin, İsrail’in saldırılarına maruz kaldığını kaydeden Avad, “Filistin halkı Hristiyan-Müslüman birdir. Müslümanın maruz kaldığı şeyin aynısına Hristiyanlar da maruz kalıyor. Hepimiz aynı safta Filistin’i ve mukaddesatımızı savunuyoruz. Özellikle Yahudileştirilmeye maruz kalan Kudüs’ü savunuyoruz.” diye konuştu.

Filistinli Rahip Avad, uluslararası topluma Filistin davasını destekleme çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

“Başkenti Kudüs olan özgür bir Filistin devletinin kurulması için tüm dünyayı Filistin davamızın yanında olmaya çağırıyoruz.”

Orta Doğu’ya barışın ancak Filistin devletinin kurulmasıyla geleceğini ifade eden Avad, “Filistinliler olarak barış için elimizi ilk biz uzatıyoruz.” dedi.

“CAMİLER BOMBALANDIĞI GİBİ KİLİSELER DE BOMBALANDI”

Rahip Avad, şu ifadeleri kullandı:

“Masum çocukların ve kadınların öldürülmesi son derece tehlikeli ve bu durum Filistin’i yerle bir ediyor. Bugün dünyaya (Filistin’deki) yıkıcı savaşın durdurulması çağrısında bulunduk. Filistin halkı olarak bu Hristiyan, şu Müslüman nazarıyla bakmıyoruz. Camiler bombalandığı gibi kiliseler de bombalandı. Müslümanların evi bombalandığı gibi Hristiyanların da evi bombalandı.”

Avad, İsrail’in tüm kutsalları, tarihi, köyleri ve kentleriyle birlikte Filistin halkının bütününe savaş açtığını söyledi.

“BU YIL NOEL KUTLAMALARINI İPTAL ETTİK”

Bu yıl Noel kutlamalarını iptal ettiklerini ve sadece dini ayinlerle yetineceklerini dile getiren Avad, sözlerini şöyle tamamladı:

“Davamızı savunmak için ön saflardayız. İnşallah Noel, Filistin devletinin kurulmasına ve Filistinlilerin özgürleşmesine vesile olur ve bu da bizim bayramımız olur.”

Çırağan Sarayı’nda düzenlenen “Filistin için Avrupa Zirvesi”ne 50 ülkeden kanaat önderi, din adamı, akademisyen ve siyasetçi katıldı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yerleşim yerleri, hastane, okul, cami, kilise ayırt etmeden 2 aydan fazla süredir düzenlediği saldırılarda 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın toplam 17 bin 177 Filistinli öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve doğu Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti

https://www.star.com.tr/dunya/filistinli-rahip-filistinin-hayat-damarlari-kesiliyor-haber-1833555/