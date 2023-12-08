“Filistin’e Özgürlük Platformu” Kadıköy’de Filistin için insan zincirine çağırıyor: “İnsanlığın gözü önünde soykırım girişimi”

“Filistin’e Özgürlük Platformunu” 9 Aralık’ta, Birinci İntifadanın yıl dönümünde Kadıköy Bahariye Caddesi’nde bir insan zinciri oluşturacak.

Platform’dan yapılan açıklama şöyle:

“21. yüzyılın ilk çeyreğinde tüm insanlığın gözünün önünde bir soykırım girişimi yaşanıyor.

Gazze benzeri olmayan bir saldırı altında. Filistin halkı haftalardır bombalanıyor, katlediliyor, her bir saatte 10 çocuk hastaneler ve sığınak olarak kullanılan Birleşmiş Milletler binalarının İsrail ateşiyle yerle bir edilmesi nedeniyle ölüyor.

7 Ekim’den bu yana 15 binden fazla Filistinli öldürüldü ve Birleşmiş Milletler ile Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, bunun 6 bini çocuktu.

Gazze’nin 2,3 milyon olan nüfusunun 1,8 milyondan fazlası – nüfusun yüzde 80’i– evlerini terk etmek zorunda kalıp hastanelere, okullara sığındı ama İsrail hastaneler ve okulları da bombalıyor. Gazze’de sığınılabilecek güvenli bir yer bırakmadı.”

“Soykırımı durduralım, savaş suçlularını yargılayalım’ diyen Filistin’e Özgürlük Platformunun taleplerinden biri de İsrail’le anlaşmaların hemen askıya alınması. Çünkü Türkiye bir yandan Filistin halkının yanında gibi görünürken bir yandan da İsrail’le ikili ilişkilerini, askeri ve ticari işbirliklerini sürdürüyor.

Platformun ilk adımı, 9 Aralık’ta, Birinci İntifadanın yıl dönümünde Kadıköy Bahariye Caddesi’nde bir insan zinciri oluşturmak olacak.

9 Aralık ayrıca Uluslararası İnsan Hakları Haftasına da denk geliyor. Bu bağlamda platform, Filistin’de işlenen insanlık suçlarını da gündeme getirmeye hazırlanıyor.

Serbestiyet