Simonyan: “Ermenilerin Azerbaycan’da yaşamasını, Azerbaycanlıların da Ermenistan’da yaşamasını dışlamıyorum”

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan gazetecilere verdiği demeçte barış anlaşmasına ilişkin müzakere sürecine değindi.

Bakü’nün daha önce Ermenistan’da yaşayan Azerbaycanlıların geri dönüşüne ilişkin iddialarına değinen Simonyan, “Azerbaycan anlaşmanın imzalanmasını yapay olarak zorlaştıracak konuları gündeme getirmeye çalışıyor, ben bunu çok olumsuz değerlendiriyorum. Bizim aktardığımızı, müzakere ettiğimizi biz çok iyi biliyoruz, onlar da biliyor. Sürekli bunun hakkında konuşmak yapay sorunlar yaratır.” dile getirdi.

Simonyan, Ermenistan vatandaşlarının Gürcistan’a ve Gürcistan vatandaşlarının da Ermenistam’a seyahat etmesini örnek olarak gösterdi ve bu tür konular Ermeni-Gürcü anlaşmalarında yer almıyor.

“Bir süre geçmeli, Azerbaycan tarafı, markalarını yaptıkları nefret söylemini azaltmalı,” diyen Simonyan, bir süre sonra Ermenilerin Azerbaycan’da yaşamaya gideceğini ya da tam tersini dışlamadığını da sözlerine ekledi.

“Zaman geçecek ve Ermenilerin Azerbaycan’a gitmesini, Azerbaycanlıların da Ermenistan’a gelip ticaret yapmasını dışlamıyorum. Evet barışa gidiyoruz, barışın başka yolu yok. İngiltere ve Fransa 116 yıldır birbirleriyle savaştılar, birbirlerini öldürdüler ama bugün en büyük müttefikler.”

Simonyan’a göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın söylemini değiştirip toplantılara katılması halinde barış anlaşmasına varılabilir.

Ayrıca Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın intikamcılığa başvurmayacağının garantisini kendi bünyesinde araması gerektiğini söyledi. “Rövanşizmden mi korkuyorsun? Yakın komşunla normal ilişkiler kur.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/07/Simonyan-Ermeni-Azerbaycan-Ermenistan/263570