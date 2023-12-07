İtalya’da “Dağlık Karabağ’dan Ermenilerin zorla yerinden edilmesi” adlı fotoğraf sergisi açıldı

28 Kasım’da İtalya Milletvekilleri Meclisin’de fotoğrafçı Nikolo Ungaro’nun “Artsakh: 2023’te Dağlık Karabağ’dan Ermenilerin zorla yerinden edilmesi” başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.

Sergisi, İtalya-Ermenistan parlamentolar dostluk grubu ve Ermeni Genel Yardımcısever Birliği (AGBU) Milano daire işbirliğiyle düzenledi.

Etkinlikte İtalyan parlamenterler, gazeteciler, beyin merkezlerinin temsilcileri ve Ermeni toplumunun temsilcileri katıldı.

Fotoğraflar sergisi sırasında İtalya-Ermenistan Parlamentolar dostluk grubu Başkanı Julio Çentemero, Ermenistan’ın İtalya Büyükelçisi Tsovinar Hambardzumyan, AGBU Milano Daire Başkanı Gayane Khodaverdi, fotoğrafçı Nikolo Ongaro ve ManAlive Dairenin Başkanı Janmarko Oddo konuşma yaptı.

Artsakh’ın son durumla ilgili konuşan Tsovinar Hambardzumyan, ablukadan Ermeniler’e yönelik etnik temizliğe kadar Artsakh’taki son gelişmeleri detaylı olarak sundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/07/Ermenistan-Italya-Karaba%C4%9F/263547