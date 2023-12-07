Gümri’nin demircilik geleneği UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne dahil edildi

UNESCO “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin Sözleşme” Hükümetlerarası Komitesi’nin 4-9 Aralık tarihleri ​​arasında Kasane’de (Botsvana) düzenlenen 18. oturumunda, Komite, Gümri demircilik geleneğinin UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne dahil edilmesine karar verdi. Konu ile ilgili Ermenistan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı.

Demircilik Ermenistan’daki popüler zanaatlardan biriydi, ancak bir şehir sanatı olarak Gümri’de 19. yüzyılda gelişti. Nesilden nesile aktarılan bu ulusal geleneğin UNESCO’nun temsili listesine kaydedilmesi, onun canlılığının, beğenisinin ve yaygınlaşmasının sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/07/G%C3%BCmri-UNESCO-Miras%C4%B1/263535