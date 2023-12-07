Beytüllahim’de Ortodoks Hristiyanların Noel kutlamaları iptal edildi

İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria’nın tarihi Beytüllahim kentinde, bu yılki Noel Bayramı için sokaklar geçen yıllardaki gibi süslenmedi, Mehd Kilisesi (Nativity-Doğuş) önündeki Noel ağacı da aydınlatılmadı.

Her yıl bu zamanlarda Beytüllahim, Noel’i kutlamak için şehre gelen Hıristiyan hacılar ve turistlerle dolup taşar, kutlamalar yapılır; Mehd Kilisesi (Nativity-Doğuş) önündeki Noel ağacı aydınlatılırdı.

Noel döneminde Hristiyan dünyasında sokaklar rengarenk süslenip şehirler ışıl ışıl olurken, Beytüllahim’de Noel kutlamaları ilahi ve dualarla sınırlı tutuldu.

Şatafatlı şenlik etkinliklerinden uzak durulan kentteki Hazreti İsa’nın dünyaya geldiğine inanılan bir mağaranın üzerine kurulan Mehd (Doğuş) Kilisesi’nin avlusu her yıl ziyaretçilerle dolup taşarken, bu yıl neredeyse boş kaldı.

Beytüllahim başta olmak üzere Batı Şeria’daki Filistinli Hristiyanlar, “İsrail’in Gazze Şeridi’nde çocuklara karşı bir savaş sürdürürken, bayram kutlayamayacaklarını” belirtiyor.

– “Beytüllahim yas kıyafetlerine büründü”

Beytüllahim Belediye Başkanı Hanna Hananiya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsa’nın doğum yeri bu yıl Gazze Şeridi’nde devam eden saldırılar ve ayrıca Batı Şeria’daki cinayetlere duyulan öfke nedeniyle yas kıyafetlerine büründü.” dedi.

Hananiya, “Gazze Şeridi’ndeki saldırılar ve çocukların öldürülmesi karşısında Beytüllahim’in kutlama yapması mümkün ve makul değil. Bu nedenle belediye, kiliseler ve cemaat kurumlarıyla bayramı dini ritüellerle sınırlama kararı aldı.” ifadelerini kullandı.

Beytüllahim’in süslenmeyeceğini, kutlanmaların yapılmayacağını ve ağacın süslenmeyeceğini kaydeden Hananiya, Beytüllahim’in ekonomisinin, turizm sektörüne bağlı olduğuna işaret etti.

Hananiya, “Turizm sektörü bu yıl en önemli sezonda büyük bir darbe gördü ve bu durum şehirdeki ekonomik durumu olumsuz etkiledi.” dedi.

Başkan Hananiya, belediyenin dünyada partner olduğu 100’ü aşan şehir yönetimine Filistin halkının yanında durmaları ve Filistin halkına destek olmaları için mektup gönderdiğini söyledi.

Başkan Hananiya, şöyle devam etti:

“Beytüllahim kiliseleri ve İsa Mesih’in doğum yeri olan Mehd Kilisesi bugün ve bayram sırasında İsrail’in harap edip yaktığı Gazze çocukları için dua ediyor. Katliamın durdurulması için İsa’nın doğum yerinden dünyaya mesaj gönderiyoruz.”

-“Bu yıl Beytüllahim hüzünlü”

Filistinli Hristiyan George Nassar, üzüntüsünü dile getirerek, “Bu yıl Beytüllahim hüzünlü. Gazze Şeridi’nde Hıristiyanlar ve Müslümanlar öldürülürken sevince ve neşeye yer yok.” diye konuştu.

Nassar, İsa’nın doğum yerinden savaşın durması ve halkın barış içinde yaşaması için dua ettiklerini ifade etti.

Beytüllahim’de tur rehberliği yapan ve antika eşyalar satan Seyf Subh, “Beytüllahim’de turizmin durumu çok zor. Hiçbir sevinç ya da kutlama belirtisi yok. Turizm geçen 7 Ekim’den bu yana tamamen durdu.” dedi.

Subh, “Beytüllahim’in en önemli sektörü olan turizmde durumun sektöre büyük zarar veren Kovid-19 salgını döneminden daha zor olduğunu” söyledi.

Subh ayrıca, Beytüllahim’de turizm gelirlerinin her yılın ekim, kasım, aralık ve ocak aylarında zirveye çıktığına dikkati çekti.

https://www.star.com.tr/dunya/beytullahimde-ortodoks-hristiyanlarin-noel-kutlamalari-iptal-edildi-haber-1833329/