Beşiktaş’ın eski futbolcusu Aras Özbiliz’den yıllar sonra Şenol Güneş ve Abdullah Avcı itirafı!

Haberin Devamı

Ajax altyapısında futbola başlayan Aras Özbiliz, 2009 yılında Hollanda’da ‘geleceğin yeteneği’ ödülünü kazandı. O dönem ‘Ermenilerin Messi’si’ olarak nitelendirilen Özbiliz, çapraz bağlarındaki sakatlık nedeniyle kariyerinde istediği performansı ortaya koyamadı. 33 yaşındaki Arsa Özbiliz, 2016 yılında büyük umutlarla transfer olduğu Süper Lig ekibi Beşiktaş’ta toplam 5 maçta forma giydi. Bir dönem İngiltere ekibi Manchester United’ın da peşinde olduğu Özbiliz, son olarak Ermenistan ekibi Urartu forması giydi ve geçtiğimiz günlerde futbola veda ettiğini duyurdu. 33 yaşındaki orta saha, Ajax’ta futbola başlama hikayesini anlatırken Beşiktaş’taki dönemine de değindi.

33 YAŞINDAKİ FUTBOLCU ARAS ÖZBİLİZ’İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“MANCHESTER UNITED GÖZLEMCİLERİ BENİ İZLEMEYE GELMİŞTİ”

Haberin Devamı

Her sene Ajax’ta seçmeler oluyordu ve bu seçmeler sonucunda 1200 çocuktan 18’i Ajax’a katılabiliyordu. Babam beni Ajax’ın seçmelerine yazdırmıştı. Seçmelerin sonuna kadar gelip Ajax’a katıldım. Ajax’ta oynadığım sürede Martin Jol ve Frank de Boer gibi antrenörlerim başta olmak üzere bütün hocalarımdan bir şeyler öğrendim. 2009 yılında Hollanda’da ‘geleceğin yeteneği’ ödülünü kazanmak tabii ki benim için bu çok büyük bir ödüldü ama hiç kimse Lionel Messi ile mukayese edilemez. (Ermenilerin Messi’si olarak yapılan benzetme hakkında) 3 kere çapraz bağlarım kopmasaydı daha büyük bir futbolcu olabilirdim. Spartak Moskova’da oynadığım dönem Manchester United gözlemcileri beni izlemeye gelmişti. Manchester United, menajerimle görüştü ama o sezon sonunda maalesef milli takımda 3.kez çapraz bağ sakatlığı geçirdim.

“ŞENOL HOCA AZ KOŞTUĞUMU SÖYLÜYORDU AMA KOŞU TESTİNDE EN ÇOK BENİM KOŞTUĞUM ORTAYA ÇIKIYORDU”

Beşiktaş, o dönemlerde Şampiyonlar Ligi’nde oynayan büyük bir kulüptü ama maalesef orada işler istediğim gibi olmadı. Şenol Güneş, çok tecrübeli bir antrenördü. Beşiktaş’taki ilk kampımda her şeyi yaptım. Şenol Hoca, köşe vuruşları başta olmak üzere frikik ve penaltı dahil ne varsa bana attırıyordu. Hatta takımdaki arkadaşlar, ‘Şenol Hoca her şeyi sana attırıyor, seni çok seviyor’ diye şaka yapıyorlardı. Ama maalesef Beşiktaş’ta bana az şans verildi. Şenol Hoca’ya bir keresinde bana neden şans vermediğini sormuştum ama net bir cevap alamamıştım. Şenol Hoca, fiziksel olarak öteki futbolculardan beni eksik görüyordu ve az koştuğumu söylüyordu. Ama Yo-Yo testi (koşu ve dayanıklılık testi) yaptığımızda takımda en çok koşan oyuncu olarak ben çıkıyordum.

Haberin Devamı

“ABDULLAH AVCI BEŞİKTAŞ’A GELDİĞİNDE ONUNLA BİR EL BİLE SIKIŞMADIK”

Abdullah Avcı, Beşiktaş’a geldiğinde benimle görüşmeye gerek bile görmedi. Yani Abdullah Avcı takıma geldiğinde onunla bir el bile sıkışmadık. Bu arada Beşiktaş Stadyumu’ndaki atmosfer çok güzeldi. Oyuncuya çok güzel hisler veriyordu. Ama maalesef bu duyguyu az tattım.

“TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI, MONTELLA’NIN GELMESİYLE DAHA İYİ OYNAMAYA BAŞLADI”

Türkiye Milli Takımı’ndaki oyuncular, çok büyük kulüplerde oynuyor. Vincenzo Montella’nın gelmesinden sonra daha iyi oynamaya başladılar. Türkiye’de, Hakan Çalhanoğlu’nun çok üstün yetenekleri var. Her iki ayağa sahip olan Hakan Çalhanoğlu, topu istediği yere doğru yönlendiriyor.

Hürriyet Gazetesi