Azerbaycan 32 Ermenistan askerini, Ermenistan iki Azerbancanlıyı bırakacak

Artı Gerçek – Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından yapılan ortak açıklamada, Bakü ve Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Azerbaycan ve Ermenistan, bölgede uzun zamandır beklenen barışın sağlanması için tarihi bir fırsatın bulunduğu konusunda hemfikirdir. Her iki devlet de egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine saygı temelinde ilişkileri düzenleme ve bir barış anlaşması imzalama niyetini teyit ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

ERMENİSTAN KENDİ ADAYLIĞINI GERİ ÇEKTİ

Azerbaycan’ın 32 Ermeni askerini, Ermenistan’ın ise iki Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirilen açıklamada ayrıca, Ermenistan’ın iyi niyet göstergesi olarak, Azerbaycan’ın Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) Taraflar Konferansı’nın 29. oturumuna ev sahipliği yapmak için gerçekleştirdiği başvuruyu desteklediğini ve kendi adaylığını geri çektiği kaydedildi.

Açıklamada, Bakü ve Erivan’ın Doğu Avrupa Grubu’nun diğer ülkelerinin de Azerbaycan’ın konferansa ev sahipliği yapma başvurusunu destekleyeceği yönündeki umudu vurgulandı.

Azerbaycan’ın da iyi niyet göstergesi olarak, Ermenistan’ın Doğu Avrupa Grubu “COP” Bürosu üyeliği adaylığını desteklediği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan ve Ermenistan, yakın gelecekte uygulanacak daha fazla güven artırıcı faaliyetlerin uygulanmasına ilişkin görüşmeleri sürdürecek ve uluslararası topluma bu çabaları destekleme çağrısında bulunacaktır. Bu, iki devlet arasındaki karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yardımcı olacak ve tüm Güney Kafkasya bölgesi üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır.” (AA)

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