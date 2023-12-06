Yıkılan kilisenin tarihi, kitapçık haline getirildi…

Geçen yıl, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzeti’nin daveti üzerine Hatay’ın İskenderun ilçesine gelen İtalya Reggio Calabria Yüksek Din Bilimleri Enstitüsünden Hristiyan Arkeolojisi Profesörü Tarihçi-Arkeolog Enrico Tromba, yıkılan kilisenin tarihini anlatan bir kitapçık hazırladı.

Profesör Enrico Tromba Mayıs 2022’de Türkiye’ye geldiğinde bir tarihçi ve arkeolog olduğu için Monsenyör Bizzeti, bu kilisenin hakkında araştırma yapmasını ve bir kitap hazırlamamı istediğini aktaran Tromba “İlk önce kütüphanede var olanları biraz araştırdım. Kilisenin arşivine göz attım ve yavaş yavaş bu şehrin bir parçası olan bu kilisenin tarihini ortaya çıkarttım” dedi.

Deprem felaketine kadar bu kilisenin tarihini yazdığını belirten Profesörü Tarihçi-Arkeolog Enrico Tromba “Deprem döneminde burada bulunuyordum. Depremden sonra tam kararlı bir şekilde, bu yıkılmış olan kilisemizin tarihini mutlaka yazmak gerektiğini düşündüm. Bu fikirle Türkiye’deki ve İtalya’daki arşivlere göz atarak işe başladım. Buradaki kilisenin arşivine biraz baktım ve sonra İtalya’daki arşivlere girip baktım, bu şekilde bir kitap hazırladım. Edindiğim bilgiler ışığında ise şunları öğrendim ki 1856’da İtalyan Karmelitan Pederler bu kiliseyi inşa etmeye başladılar. İlk zamanlarda Karmelitan Pederlerin küçük bir kilisesi, yani şapeli vardı burada. 1901’de şu anki kilisenin inşaatı bitmişti ve depreme kadar da ayaktaydı” diye konuştu.

Arşivlerde kilisenin yapılış tarihinin 8 Aralık 1858 olduğunu fark ettiğini sözlerine ekleyen Profesörü Tarihçi-Arkeolog Enrico Tromba “Yani bu Cuma günü kilisenin doğum günü olduğundan, cemaat üyeleri için kısaca bir broşür hazırlayıp kilisenin tarihini onlara sunabiliriz diye düşündüm. Kilisenin tarihini ilk günden bugüne kadar kısaca yazdım ve 8 sayfalık bir kitapçık hazırladım. Burada çok kısa bir şekilde tarihi yazdım ve çok nadir olan fotoğraflar buldum, o fotoğrafları da bu broşüre koydum. Şu anda bunun kitabını da hazırlıyorum. Yaptığım araştırmalar sonucunda edindiğim bilgiler ışığında şunu söyleyebilirim ki, Karmelitan Pederler bu şehre büyük hizmetler vermişler. Geçen asırda, 1800’lü yıllarda, ilk olarak burada okul açmışlar, okuldan sonra İskenderun’un ilk matbaasını kurmuşlar. Daha sonra da bir hastane kurmuşlar burada. Bunlar çok önemli hizmetler o dönem için” şeklinde konuştu.

https://www.iskenderun.org/video/yikilan-kilisenin-tarihi-kitapcik-haline-getirildi