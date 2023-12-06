Vikarya Günü’nde ‘‘Yaşamı Korumak’’ Başlıklı Konferans

İstanbul Havarisel Temsilciliği’nin 3 Aralık’ta Ruben Tierrablanca Toplantı Salonu’nda düzenlediği Vikarya Toplantısında Kürtaj konusu ve Kilise’nin bu konuya yaklaşımı ele alındı.

Toplantı Monsenyör Massimiliano’nun takdisi ile başladı. Hep birlikte Magnificat ilahisi okunduktan sonra Monsenyör Palinuro kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında “Kutsal Ruh hayatın kaynağıdır. Büyük İman Duasında ‘hayatın kaynağı olan Kutsal Ruh’a inanıyorum’ diyoruz. Mesih İsa, ‘Tüm günahlar affedilecek, ama kutsal Ruh’a karşı olanlar affedilmeyecek’ diyor. Kürtaj, hayata karşı bir suçtur, Kutsal Ruh’a karşı bir suçtur ve kabul edilemez. Bu toplantıda kürtaj konusunu ele alacağız. Önce P. Andres bize Kilise’nin resmi tutumunu anlatacak ve sonra Dr. Eda Çelik ‘Merkezimiz Yaşam’ı ve faaliyetlerini bize tanıtacak. Ardından da ABD’de çok satan bir kitap olan ‘Plansız’ adlı Abby Johnson tarafından yazılan kitabı, bu kitabı Türkçe’ye çeviren Şule bize tanıtacak” dedi.

Bebek Sacre Coeur Cemaati Rahibi ve Idente Misyoneri Peder Andres Vicens Nadal I.M. Evangelie Vitae adlı 1995 tarihli Vatican belgesinden sunumu ile Kilise’nin kürtaja bakışını açıkladı.

Ardından Dr. Eda Çelik “Merkezimiz Yaşam Girişimi” hakkında bilgi verdi. Merkezimiz Yaşam, bebek sahibi olmak isteyen, bebek sahibi olmak isteyip de olamayan, kürtajı düşünen, istenmeyen sebeplerle hamileliği sona ermiş olan ya da bebeğini kaybetmiş olan, hamile ya da yeni doğum yapmış kadınlara Hristiyan değerleri kapsamında manevi destek sunan bir girişimdir. Kendilerine başvuran kadınlara manevi destek vermekte belli koşullarda St. George Hastanesi ya da Caritas’a yönlendirmektedir. Daha fazla bilgi için merkezimizyasam@gmail.com adresi ile iletişime geçilebilir.

Abby Johnson tarafından yazılan ve Merkezimi Yaşam Girişimi bağlamında Türkçe’ye çevrilen “Plansız” adlı kitabın tanıtımını da kitabın çevirmeni Şule Rogenbuke yaptı. Otobiyografi türündeki kitabı tanıtırken “Bu kitap bir bestseller. Ama çok edebi bir eser olduğunu düşünmeyin. Ya da teknoloji soslu Dan Brown kitapları gibi olay örgüsünün iç içe geçtiği bir kitap da okumayacaksınız. Hatta doğduğu andan itibaren başarılarla dolu bir ömrü belgeleyen bir otobiyografi de değil. Başlangıcı bir başarısızlığa dayanıyor” sözlerini kullandı.

Kadının hayat vericiliğine karşı Ayartıcının daima saldırıya hazır beklediğini ve yaratılışın ta başından beri süren bu mücadelenin günümüzde de hız kesmediğini söyledi.

Plansız adlı kitap, Öğrenci iken istemeden hamile kalan ve yetiştirildiği Katolik inancına ters düşerek kürtaj ile bebeği aldıran Abby Johnson’ın yaşadığı kötü deneyimin etkisi ile kadınlara yardım etme amacı ile Planned Parenthood’a gönüllü olarak başlayan çalışma hayatının yön değiştirmesini anlatıyor. Çalıştığı kliniğin kadınlara yardım değil kürtaj kliniği olduğunu fark ettikten sonra işten ayrılışı ve büyük bir sosyal hareketin başına geçmesi ile değişen bir hayatın hikayesi.

Şule Rogenbuke kendi hayatından verdiği örnekle de “Hayata açık olma”nın önemini ve “Rab’bin daima yardım ettiğini yol gösterdiğini” söyledi.

Toplantıya gelen kişiler tarafından küçük çalışma grupları oluşturuldu ve Vikarya Günü konusu olan “Yaşamın kutsallığı, kürtaj” konusu hakkında belli sorular üzerine fikir alış verişi yapıldı.

Toplantı, “Neler verebiliriz” ilahisi ile son buldu. Ardından Vikarya bahçesinde beraberce yenen yemekle kardeşçe sohbetler yapıldı. Katılanlara Abby Johnson’ın “Plansız” adlı kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı.

(SAT-7 TÜRK/ Şule Rogenbuke, İstanbul Havarisel Temsilciliği Pastoral Ekip Üyesi)

https://haber.sat7turk.com/vikarya-gununde-yasami-korumak-baslikli-konferans/