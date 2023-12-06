Ogün Samast’a yurt dışına çıkış yasağı

Agos gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi. 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast’ın 1 yıl önce, iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast’ın, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek 15 Kasım tarihinde tahliye edilmişti.

YENİ İDDİANAME DÜZENLENDİ

Ogün Samast hakkında yeni iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Dink cinayeti sonrası örgütün İstanbul İstihbarat Müdürlüğünü ele geçirdiği, daha sonra ise bu şubenin imkanlarıyla Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam Tevhid, 17-25 Aralık operasyon ve davalarını, devamında 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreci başlattığı kaydedilmişti.

DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

İddianamede, Ogün Samast’ın “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dava daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

SAMAST’IN YARGILAMASI BAŞLADI

Ogün Samast’ın 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılaması başladı. Ogün Samast, duruşmaya Trabzon’dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Kimlik tespiti esnasında Ogün Samast, üniversite mezunu olduğunu, herhangi bir işte çalışmadığını ve gelirinin olmadığını belirtti.

OGÜN SAMAST SAVUNMA YAPMADI

Savunması sorulan sanık Ogün Samast, iddianamenin kendisine bugün tebliğ edildiğini, savunma hazırlamadığını ileri sürerek ek süre talebinde bulundu. Mahkeme, Samast’a savunmasının hazırlanması için süre vererek bu duruşmadan ayrılabileceği söyledi. Samast, duruşmadaki SEGBİS bağlantısından ayrıldı. Hrant Dink ailesinin avukatları herhangi bir talepte bulunmadı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Hrant Dink ailesinin avukatları herhangi bir talepte bulunmadı. Bazı sanıkların savunmasının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ogün Samast hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli tedbiri uygulanmasına, bir sonraki celse savunmasının alınması için Trabzon Akçaabat 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yazı yazılmasına hükmetti. Mahkeme, sanık Erhan Tuncer’in reddi hakim talebinin reddine, sanıklar Adem Sağlam, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanıklar Faruk Sarı ve Yahya Öztürk hakkındaki yakalama kararının beklenilmesine karar vererek duruşmayı 6 Mart’a erteledi.

Sabah Gazetesi