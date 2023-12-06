Ogün Samast hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi! Süre istedi, mahkeme kabul etti

Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın yargılandığı dava bugün görülüyor. Samast, İstanbul’da görülen duruşmaya Trabzon’dan SEGBİS aracılığı ile katıldı. Samast, iddianamenin kendisine bugün teslim edildiğini belirtti ve savunma için süre istedi. Mahkeme, talebi kabul etti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle yeni dava açılan ve 15 Kasım 2023’de tahliye edilen Ogün Samast’ın, birleşen 11 sanıklı örgüt davası çerçevesinde bugün hakim karşısına çıktı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast’a ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Samast’ın 6 Mart 2024’te yapılacak duruşmada savunma yapması bekleniyor.

TRABZON’DAN KATILDI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Trabzon‘daki Akçaabat 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nden katılan Samast, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi.

“Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, aralarında Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in de bulunduğu 11 sanıkla birlikte yargılan Samast, iddianamenin kendisine bugün teslim edildiğini belirtti.

Samast ve avukatı savunma için süre isterken mahkeme talebi kabul etti. Samast’ın bir sonraki duruşmada savunma yapmasına karar verildi.

Öte yandan RSF Türkçe’nin aktardıklarına göre, aynı dosyada yargılanan eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü A. Fuat Yılmazer, “İstanbul’da Dink’e yönelik tehdit ayyuka çıkmış. Adliyede linç girişimine uğruyor, Valilikte MİT’çilerce tehdit edildiğini yazıyor. Konjonktüre bağlı koruma verilmemesinin bir bedeli var. İstanbul’a bunlara rağmen neden korumadınız diyen yok” dedi.

https://www.gercekgundem.com/guncel/ogun-samast-hakkinda-yurt-disina-cikis-yasagi-karari-verildi-sure-istedi-mahkeme-kabul-etti-443690#:~:text=Hrant%20Dink%27in%20katili%20Og%C3%BCn,Mahkeme%2C%20talebi%20kabul%20etti.