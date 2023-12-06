Nikol Paşinyan: “Azerbaycan’da bulunan esirlerin dönüşüne yönelik her gün çalışıyoruz”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosun’da hükümetle soru-cevap oturumu sırasında Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerin sorununa değindı.

Paşinyan, esirlerin olası geri dönüşüne yönelik her gün çalışmaların yapıldığını belirtti.

Ermenistan’ın verilere göre Azerbaycanda 54 Ermeni esir bulunuyor. Onlardan 16’sı 19 Eylül savaşından sonra esir düştü. Bunların arasında Artsakhlı (Dağlık Karabağlı) eski ve şimdiki üst düzey yetkilileri ve generaller bulunuyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/06/Ermenistan-Azerbaycan-esir/263528