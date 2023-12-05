Depremzede İskenderun’da Noel Hazırlıkları!

6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerde en büyük zararı gören Hatay’ın İskenderun ilçesinde Noel Hazırlıkları başladı. Deprem sürecinde büyük sıkıntılarla uğraşan bölge halkı, Noel Bayramını da buruk bir kalple ama heyecanla yaşamaya hazırlanıyor.

İskenderun’daki Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi’nin yaşanan büyük felaketin ardından kısmen yıkılması nedeniyle kentin bir diğer Ortodoks Kilisesi olan Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesi’nde ayinler devam ederken, 2023 yılı Noel Bayramı Hazırlıkları da bu kilisede yapılmaya başlandı.

Geçtiğimiz hafta sonu Gençlik Kolları önderliğinde bir araya gelen cemaate mensup gençler, küçük yaştaki çocuklarla birlikte kilisenin içerisinde ve kilise salonunda Noel Ağacı kurarak hep birlikte süslemelerini gerçekleştirdiler.

İlahiler söyleyerek Noel Ağaçları ile duvarların süslemelerini yapan gençler, kilise salonunun içerisine İsa Mesih’in doğumunun temsil ettiği küçük de bir mağarada kurdular. Mağarada; Bebek İsa ile Meryem ve Yusuf’un heykellerinin yanı sıra Bebek İsa’yı ziyarete gelen Gökbilimcilerin ve Çobanların heykelleri de yer buldu.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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