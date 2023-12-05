Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Ecem Erkek’i hedef gösterdi: Milletin sinir uçlarına dokunmak maksadıyla…

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, ödül töreninde ‘hayvan hakları’ vurgusu yapan oyuncu Ecem Erkek’i hedef aldı: “Filistinlileri yok sayan, köpeğini onlardan üstün tutan konuşma…”

DUVAR – Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, ödül aldığı Altın Kelebek yarışmasında hayvan haklarına ilişkin konuşma yapan oyuncu Ecem Erkek’i hedef gösterdi.

Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek yarışmasında ‘en iyi komedi dizisi kadın oyuncusu’ ödülü verilen Ecem Erkek törende yaptığı konuşmasında hayvan hakları vurgusu yaptı.

Erkek, sokak hayvanlarına dikkat çekip kısırlaştırılma çağrısı yaptı: “Beni izleyemeyen ve izlese de hiçbir şey anlamayacak ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen köpeğim var benim. Şu anda arkadaşıma emanet, gözüm arkada değil. Çok şanslı ve mutlu bir köpek.

Fakat sokaklarda onun kadar şanslı, mutlu olmayan bir sürü canımız var. Biz vicdanlı bir milletiz, merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı bir ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerde yapılacak, yapılması beklenen kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim.”

‘KÖPEĞİ ONLARDAN ÜSTÜN SAYAN…’

Erkek’in salondan ve sosyal medya kullanıcılarından destek gören konuşmasını önce iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteler, ardından da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi Oktay Saral hedef aldı.

Saral, X’ten (Twitter) yaptığı paylaşımda şunlar söyledi: “Bu konuşma öylesine yapılmış, genelgeçer bir konuşma değil. Bu konuşma, milletin sinir uçlarına dokunmak maksadıyla ayrımcılığı pekiştirmek için yapılmış hazırlanmış bir konuşma. Bu konuşma, 7 Ekim’den bu yana katledilen 3 binden fazla çocuğun, binlerce kadın, yaşlı ve gencin öldürülmesini yok sayan; köpeğini onlardan üstün tutup, öncelediğini belirten kasıtlı bir konuşma. Her canlı bizim için değerlidir, önem arz etmektedir ama ne yazık ki kalbinde merhamet bulundurmayanların hayvan sevgisi yalnızca şovdan ibaret oluyor. Yazık! Size, sanatınıza ve insanlığınıza…”

Bu konuşma öylesine yapılmış, genelgeçer bir konuşma değil.



Bu konuşma, milletin sinir uçlarına dokunmak maksadıyla ayrımcılığı pekiştirmek için yapılmış hazırlanmış bir konuşma.



Bu konuşma, 7 Ekim’den bu yana katledilen 3 binden fazla çocuğun, binlerce kadın, yaşlı ve gencin… pic.twitter.com/6CdSQyfjXS — Oktay SARAL (@oktay_saral) December 4, 2023

Oktay Saral daha sonra da programın sunucusu Cem Davran’ı hedef aldı. Davran’ın “Es geçenler var ama ben es geçmeyeceğim. Bu Cumhuriyet’i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. O’nu saygı ve minnetle anıyoruz.” sözlerini paylaşıp şunları yazdı: “Bu alkışlayanlar şey değil mi, Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek ‘Atatürk’ dizisini yayınlamadan yayından kaldırmasına ses çıkaramayanlar! Sırf Müslüman oldukları için hemen yanı başlarında yaşanan vahşete sessiz kalıp, ancak sonucu kendine dokunmayacak kadar duruş sahibi olanlar!” (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/cumhurbaskani-basdanismani-ecem-erkeki-hedef-gosterdi-milletin-sinir-uclarina-dokunmak-maksadiyla-haber-1651128