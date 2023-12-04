Yunanistan, evlilik eşitliğini yasalaştırmaya hazırlanıyor

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Yunanistan’ın eski dışişleri bakanı ve Miçotakis’in ablası Bakoyannis, “Diğer çocukların hakları yasal güvence altındayken eşcinsel çiftlerin çocuklarının hiçbir hakkı yok. Onları korumalıyız” dedi.

Nikolaos Stelya

LEFKOŞA – Komşu Yunanistan, iktidardaki muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi’nin (YD) ülke gündemine taşıdığı evlilik eşitliğini tartışıyor. Kiryakos Miçotakis, hükümeti herkes için medeni evlilik ve üreme hakkını yasal güvence altına almaya hazırlanıyor.

Hükümetin adımı, YD içinde tepkilere neden oldu. YD’nin aşırı muhafazakar ve milliyetçi kanadı yasa tasarısına karşı çıktı. YD’nin önde gelen bazı siyasetçileri Yunanistan’ın ‘geleneksel’ aile yapısının korunmasından yana görüş belirtti.

Başbakan Miçotakis’e yakın duran bazı isimler ise yeni kanun tasarısına destek çıktı. Bu kesime göre, tasarıya destek vermeyen bakanlar görevlerinden istifa etmeli. Bu görüşü paylaşan ve eşcinsellerin evliliğine tam destek veren toplum kesimleri, YD içinden gelen destek sesleri ile tasarının yakın dönemde mecliste kabul edileceği görüşünde.

ESKİ BAŞBAKAN SAMARAS ‘HAYIR’ CEPHESİNİN LİDERLİĞİNİ YÜRÜTÜYOR

YD içinde evlilik eşitliğine “hayır” diyen cephenin liderliğini eski başbakan Andonis Samaras üstlenmiş durumda. Kathimerini gazetesine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samaras, eşcinseller için medeni nikaha karşı çıkarak ‘her iki cinsiyetten ebeveyn modellerinin bulunduğu çekirdek ailenin’ önemine işaret etti.

Samaras ve Miçotakis hükümetlerinin önde gelen isimlerinden eski içişleri bakanı Makis Voridis de LGBTİ+ evliliği kesinlikle onaylamadığını ve bu nedenle mecliste “hayır” oyu kullanacağını önceki günlerde kamuoyuna açıkladı.

MİÇOTAKİS’İN ABLASI BAKOYANNİS’DEN TAM DESTEK

YD’nin üst düzey isimlerinin olumsuz tavrına karşın eski dışişleri bakanı ve Başbakan Miçotakis’in ablası Dora Bakoyannis evlilik eşitliğine tam desteğini dile getirdi.

MEGA televizyonuna göre, Dora Bakoyannis, eşcinsellerin evliliği meselesinde tam eşitliği savunuyor. Siyasetçi, konu hakkında “Ben -bildiğiniz üzere- son derece geleneksel bir yaşam biçimini seçmiş olan insanlar kategorisinde yer alıyorum. Geleneksel bir anne ve büyükanneyim. Ancak gerçek şu ki artık sadece çekirdek, geleneksel aileler yok. Tek ebeveynli aileler aynı cinsiyetten çiftlerin çocukları var. Ancak eşcinsel çiftlerin çocuklarının hiçbir hakkı yok” açıklamasında bulundu.

BAKOYANNİS: ÇOCUKLAR YASALARIN HAKSIZLIĞINA UĞRUYOR

Bakoyannis, ayrıca “Diğer tüm çocukların hakları yasal güvence altındayken eşcinsel çiftlerin çocuklarının hiçbir hakkı yok. Bu çocukların yasal ebeveynin vefatı durumunda diğer ebeveynle yaşama, miras alma, boşanma durumunda nafaka alma hakları yok. Bu çocuklar yasalar tarafından haksızlığa uğruyor ve onları korumamız gerekiyor” dedi.

Eski dışişleri bakanı, partisi içinden ve Kilise çevrelerinden gelen homofobik tepkilerle ilgili olarak ise geçmişte de benzer tepkilerin verildiğini ve konunun ‘siyasi açılımları olan bir mesele’ olduğuna dikkat çekti.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANINDAN ‘İSTİFA’ ÇAĞRISI

Eşcinsel kimliğini kamuoyundan gizlemeyen ve geçmişte Atina Belediye Başkanlığı görevini yürüten YD’nin bir diğer üst düzey yetkilisi Nikitas Kaklamanis de Dora Bakoyannis gibi yeni yasa tasarısına tam desteğini ifade etti. Partisi içinde çoğunluğun eşcinsel çiftlerin medeni nikah kıymasına karşı çıktığını kabul eden muhafazakâr siyasetçi, “Oylamada ‘hayır’ oyu kullanmak isteyen her bakan istifa etmeli” mesajını verdi. Kaklamanis’e göre söz konusu yasa tasarısının Başbakan tarafından desteklenmesi ve kabineden geçmesi sonrasında o kabinede yer alan bakanların “hayır” oyu kullanması kabul edilemez bir durum.

SYRIZA: HOMOFOBİYE SIFIR MÜSAMAHA

İktidar partisi YD içinde yükselen muhafazakar seslere Yunanistan toplumundan çeşitli kesimler de karşı çıktı. İnsan hakları savunucusu, entelektüel kimliği ile tanınan ana muhalefetteki SYRIZA Eşitlik ve İnsan Haklarından Sorumlu Üyesi Eleni Akrita, eşcinsel kişilerin evlilik hakkını onaylamayan siyasetçilere sert tepki verdi.

Efimerida ton Sintakton gazetesinin haberine göre, Akrita, “Samaras ve Voridis’in evlilik ve eşcinsel çiftlerin çocuk sahibi olması konusundaki son açıklamaları birdenbire ortaya çıkmadı. Modern Avrupa gerçekliğinin ve hak ve özgürlüklere tam saygının YD’nin önde gelen isimlerini ‘boğduğu’ yıllardır biliniyor. Yunanistan toplumu ve LGBTQIA+ topluluğu, iktidar milletvekilleri Voridis ve Samaras’ın eşcinsel evliliği kabul etmeye ‘hazır’ olmalarını beklemeye istekli değil. İnsan hakları herkesin meselesidir ve aşırı sağcı seçmenlerin kulaklarını okşayan politikacıların homofobik tutumlarına tabi değildir” dedi.

‘TÜM ÇOCUKLAR AYNI TEMEL HAKLARA SAHİPTİR’

Akrita ayrıca “İnsanları damgalayan son derece küçük düşürücü söylemlere artık müsamaha göstermeyeceğiz. LGBTQIA+ ailelerin çocukları diğer tüm çocuklarla aynı temel haklara sahiptir” mesajını verdi. Akritas’a göre, Yunanistan’da 2023’te eşcinsel aile hâlâ yasal olarak savunmasız. Bunun için Başbakan Miçotakis Yunanistan’ı Avrupa’nın geri kalmış ülkeler kategorisinden çıkartarak ilgili yasayı oylanmak üzere parlamentoya taşımalı.

https://www.gazeteduvar.com.tr/yunanistan-evlilik-esitligini-yasalastirmaya-hazirlaniyor-haber-1650981