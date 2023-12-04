Filistin’de bir kilise Gazze’deki saldırılar nedeniyle bu seneki Noel ağacını “enkazdan” yaptı

İşgal altındaki Batı Şeria’nın tarihi Beytüllahim kentinde yer alan bir kilise, İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle bu yılki Noel Bayramı’nda Noel ağacı yerine enkaz parçalarından bir dekorasyon hazırladı.

Mücahit Aydemir

Noel döneminde Hristiyan dünyasında sokaklar rengarenk süslenip şehirler ışıl ışıl olurken, işgal altındaki Filistin’deki kiliseler Noel kutlamalarını ilahi ve dualarla sınırlı tutarak şatafatlı şenlik etkinliklerinden uzak duruyor.

Hazreti İsa’nın doğduğu kent olduğuna inanılan Beytüllahim’deki Evanjelik Luteryen Noel Kilisesi, Noel ruhunu bu yıl İsrail’in Gazze’de işlemeye devam ettiği katliamların gölgesinde geçiriyor.

Bu nedenle kilisede bu sene Noel ağacı süslemek yerine Gazze’deki yıkımı simgeleyen, enkazdan yapılmış bir dekorasyona yer verildi.

Dekorda, bir zeytin fidanının çevresinde beton parçalarından bir tepecik oluşturulurken, bu tepeceğin ortasına, enkaz altında kalmış bir bebeği çağrıştıracak şekilde bir oyuncak bebek yerleştirildi.

Bu enkazın çevresine de parçalanmış ağaç dalları, çeşitli ikonlar ve mumlar konuldu.

“Mesih’in doğuşunu düşündüğümüz zaman aklımıza Gazze’de katledilen bebekler geliyor”

AA muhabirine konuşan Kilisenin lideri Papaz Munzir İshak, “Gazze’deki halkımıza karşı soykırım işlenirken bu yıl hiçbir şekilde İsa Mesih’in doğumu için kutlama yapamayız. İçimizden kutlama yapmak gelmiyor.” dedi.

Kilise yetkilisi, Kudüs’teki kiliselerinin de İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle bu yılki Noel’i sadece dualar ve dini ritüellerle sınırlı tutarak, şenlik düzenlememe kararı aldığını hatırlattı.

İshak, kilisede Noel süslemesi yerine bu enkaz dekoruna yer vermelerinin hem kendileri hem de dünya için bir mesaj olduğunu belirtti.

“Kendimize mesajımız şudur: Allah bu acıda bizimle birliktedir. Mesih, acı ve ıstırap çekenlerle dayanışma içinde olmak üzere doğdu. Allah mazlumlarla beraberdir.” diyen İshak, dünyadaki kiliselere de çağrı yaparak, şöyle devam etti:

“İkinci olarak, dünyadaki kiliselere, ‘Ne yazık ki Filistin’deki Doğuş (Noel Bayramı) işte bu şekildedir’ demek istedik. Hristiyan olsun Müslüman olsun Filistin’de yaşadığımız durum işte budur. Tüm Filistinlilerin hedef alındığı bir soykırım savaşına maruz kalıyoruz. Bebek Mesih’in doğuşunu düşündüğümüz zaman bizim aklımıza ne yazık ki Gazze’de en vahşi şekilde katledilen bebekler geliyor.”

Hristiyan din adamı, İsrail’in Gazze’ye açtığın savaşın “Noel ruhunu öldürdüğünü” vurguladı.

Dünyanın dört bir yanından gelen Hristiyanlar, Noel’i kutlamak için her yılın aralık ayı sonlarında Hazreti İsa’nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim şehrine hac ziyaretinde bulunuyor. Kente gelen Hristiyanlar, Hazreti Meryem’in oğlu İsa Mesih’i dünyaya getirdiğine inanılan bir mağaranın üzerine kurulmuş olan Doğuş Kilisesi’ni ziyaret ediyor.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/filistinde-bir-kilise-gazze-deki-saldirilar-nedeniyle-bu-seneki-noel-agacini-enkazdan-yapti/3072853