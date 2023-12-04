Ermenistan’ın ilk yerli ve milli uydusu “Hayasat-1” uzaya fırlatıldı

“Hayasat” ekibi, bağımsız Ermenistan’da geliştirilen, üretilen ve başarıyla iletişim kurulabilen ilk “Hayasat-1” uydusunun uçuşunu takip ediyor.

“Bazumk” uzay araştırma laboratuarından da Armenpress’e, uydunun çalışır durumda olduğu ve periyodik sinyaller gönderdiği bilgisi verildi. Çalışmalar hiçbir engele takılmadan planlandığı gibi ilerliyor.

“Hayasat-1” uydusu, 1 Aralık’ta ABD’deki Vandenberg hava üssünden SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. Roket Yerevan saatiyle 22.20’de uzaya fırlatıldı, yaklaşık bir saat sonra “Hayasat-1” uydusu başarıyla roketten ayrılarak yörüngeye girdi.

İlk yerli uydu “Hayasat-1″in tüm geliştirme, oluşturma ve programlama çalışmaları Ermenistan’da yapıldı. Proje Ocak 2022’de başlatıldı, proje zincirinin tamamı “Bazumk” Uzay Araştırma Laboratuvarı Vakfı ve “Bilimsel Yenilik ve Eğitim Merkezi” Vakfı (CSIE) işbirliğiyle hayata geçiriliyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/04/Ermenistan-ilk-yerli-milli-uydusu-Hayasat-1/263266