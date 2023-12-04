Ermenistan: Azerbaycan ordusu, sınırda bir askerimizi öldürdü

Bakü ve Erivan arasında ortak sınırlarının belirlenmesine ilişkin görüşmelere yeniden başlandığı dönemde, Ermenistan, Azerbaycan ordusunun bir Ermeni askerini öldürdüğünü açıkladı.
Ermenistan, Azerbaycan ordusunun sınıra yakın noktada bir Ermeni askerini öldürdüğünü açıkladı.
Savunma Bakanlığı basın açıklamasında, “Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Ermenistan’ın güneybatısındaki Azerbaycan yerleşim bölgesi Nahçıvan sınırına yakın Bardzruni’de bir Ermeni savaş mevzisine ateş açtı” dedi.
Yerel saatle 14:35 civarında gerçekleştiği belirtilen saldırı sonrası soruşturma açıldı.
Ermenistan ve Azerbaycan’ın geçtiğimiz perşembe günü ortak sınırlarının belirlenmesine ilişkin görüşmelere yeniden başladı.
Bakü ve Erivan, Azerbaycan’ın eylül ayında Ermeni ayrılıkçılara yönelik saldırısının ardından yeniden ele geçirdiği Dağlık Karabağ bölgesi üzerinde onlarca yıldır toprak çatışması yaşıyor.
Bölgedeki 120 bin olan nüfusun 100 binden fazlası Ermenistan’a kaçtı.
İki ülkenin liderleri yıl sonuna kadar kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanabileceğini söylemişti.
https://tr.euronews.com/2023/12/04/ermenistan-azerbaycan-ordusu-sinirda-bir-askerimizi-oldurdu
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